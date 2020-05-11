В джинсовых мини-шортах: Катя Осадчая устроила пикник на природе

Украинская телеведущая продолжает наслаждаться карантином в семейном кругу. Катя Осадчая устроила очередную прогулку на природе, для которой выбрала по-настоящему летний образ. Она отдыхала в футболке и мини-шортах, показав свои стройные ноги.

В то время, как украинцы наконец почувствовали ослабление карантина, Катя Осадчая с семьей не спешит отказываться от уже привычного режима изоляции, несмотря на свое желание поехать в столицу. Знаменитость опубликовала серию фотографий на личной странице в инстаграме, на которых показала пикник с мужем и сыном.

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Во время карантина звездная семья изучала внутренний туризм: Осадчая и Горбунов неоднократно путешествовали по окрестностям Киева и наслаждались живописными местами. Очередная прогулка семьи была пешей, ведь они устроили отдых всего в 10 минутах от своего дома. Однако, на фото пейзажи неподалеку не менее головокружительные.

Катя Осадчая позировала на фоне заката на поляне вблизи леса. Она оделась по-летнему: джинсовые мини-шорты и белая футболка с синими вставками и надписью Ladies first – "Леди первые". Кроссовки гармонировали с солнцезащитными очками. Такой look позволил телеведущей убедить фолловеров, что в течение карантина она следила за фигурой и сейчас смело может гордиться стройными ножками.



Катя Осадчая позировала в мини-шортах на природе / Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая позировала в мини-шортах на природе / Instagram / @kosadcha

Компанию Осадчей составили сын Иван и муж Юрий Горбунов. На одном из фото они позировали вместе, повернувшись спиной к камере. Звезда традиционно не показывает лицо сына, однако даже на таких редких кадрах можно заметить, как быстро растет мальчик.



Юрий Горбунов на прогулке с сыном Иваном / Instagram / @kosadcha