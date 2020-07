Украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз покорила сеть стильным образом. На этот раз она предстала перед камерой в летнем и одновременно дерзком наряде, который не остался без внимания поклонников.

Звезда активно диктует тренды украинским модницам. Она с радостью делится своим look of the day. Маша умеет подчеркнуть женственность и выглядеть не только стильно, но и элегантно. На личной странице в инстаграме Ефросинина показала вариант актуального летнего образа, который точно не останется без внимания публики.

Образ Маши Ефросининой

41-летняя знаменитость в очередной раз показала, что женщина в любом возрасте может выглядеть великолепно. Она предстала перед камерой в джинсовых мини шортах, под которые надела нюдовые велосипедки. Соединила их с бежевой футболкой. Дополнила свой образ соломенной шляпой, большими солнцезащитными очками и сумкой кросс-боди. Волосы собрала назад, а на лице сделала легкий макияж.



Летний look Маши Ефросининой / Instagram / @mashaefrosinina

Такой look телеведущей быстро взбудоражил сеть, ведь является довольно необычным для ее гардероба. Обычно, она обнародует фото, на которых изображена в элегатном классическом наряде. Поэтому кадр в мини шортах вызвал активные обсуждения среди поклонников Маши. В частности, фотографию прокомментировала блогер Леся Никитюк. Она спросила Ефросинину, когда она опубликует снимок, где предстанет в одежде с декольте, на что звезда ответила, что пока не готова к такой откровенности.