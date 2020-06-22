Телеведущая чуть ли не ежедневно находится на съемках, однако благодаря карантину научилась находить время для отдыха с семьей. Прогулки на яхте стали настоящей традицией в звездной семье Кати Осадчей, которая каждый раз демонстрирует стильные образы.

Летний сезон Кати Осадчей наполнен не только работой, но и релаксом, который в этом году она вместе с мужем Юрием Горбуновым планирует получать от туризма. Ей удалось совместить хобби любимого – управление яхтой – с семейным отдыхом и наслаждением. Знаменитая чета каждые выходные устраивает прогулки по Днепру, которыми делится в инстаграме.

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Образ Кати Осадчей

В жаркие дни ведущая выбирает легкие летние образы, смело демонстрируя свою фигуру. Фантастические длинные ножки Катя Осадчая подчеркнула джинсовыми минишортами с карманами, которые дополнила настоящим трендом этого сезона – белой футболкой оверсайз.

Во время отдыха звезда решила отказаться от украшений, завершив аутфит ярким разноцветным платком, которым собрала волосы в пучок. Обычно, Катя Осадчая не наносит макияж в повседневной жизни, демонстрируя естественную красоту. Во время последней прогулки на яхте она решила скрыть лицо за солнцезащитными очками. Ведущая увлекалась живописным пейзажем, от которого перехватывает дыхание даже на фото.

"Хочу запомнить каждый летний день. Пока получается", – подписала Осадчая фото, намекая на плотный график съемок.