Джинсы-мом и черная кожанка: Приянка Чопра примерила стильный повседневный образ

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Приянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Победительница конкурса красоты "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра путешествует по большим городам, презентуя свой новый проект. Так, во время нового выхода индийская модель продемонстрировала стильный повседневный look, который может взять на заметку каждая модница.

Недавно Приянка Чопра удивила тремя выходами в Нью-Йорке, презентуя свой YouTube-проект под названием If I Could Tell You Just One Thing. Однако ее появления на публике базировались на более классических образах, в отличие от последней прогулки по мегаполису.

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После официальных мероприятий Приянка Чопра решила отдать предпочтение удобному и стильному наряду. Она засветилась на улице Нью-Йорка в светлых джинсах-мом в стиле 90-х, которые, к слову, сейчас занимаются первые места в трендах нового сезона. Модель сделала акцент на талии, надев пояс с золотой пряжкой. В брюки модель заправила черную футболку, поверх которой надела кожанку в тон. Дополнили образ индийской знаменитости черные ботильоны на невысоком каблучке.

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Приянка Чопра в Нью-Йорке / Getty Images

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Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода Приянка Чопра
Источник: LifeStyle 24
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