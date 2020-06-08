Британская писательница разгневила сеть своим шутливым высказыванием, которым исказила английское слово woman – "женщина". Знаменитости и поклонники обвинили Джоан Роулинг в трансфобии, а она, в свою очередь, оправдалась перед пользователями.

Скандальное сообщение появилось в твиттере Джоан Роулинг. Автор романов о Гарри Поттере решилась публично прокомментировать статью платформы Devex под названием "Точка зрения: создание равноправного пост-Covid-19 мира для людей, которые менструируют". Сама формулировка "люди, которые менструируют" задела чувства писательницы.

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Дело в том, что такое определение часто используют для именования трансгендерных мужчин. Однако Джоан Роулинг предложила свои варианты, каким термином можно обобщить лиц, имеющих менструацию. Так, она исказила английское слово woman – "женщина", чем вызвала шквал критики.

Люди, которые менструируют. Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?

– написала Джоан Роулинг.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Реакция сети

На это сообщение отреагировали почти 30 тысяч пользователей твиттера, которые обвинили писательницу в трансфобии и нетерпимости. Множество поклонников выразили свое разочарование знаменитостью, а на ее слова отреагировали даже мировые звезды. Так, американская актриса Сара Полсон посоветовала ей "закрыть рот", а режиссер клипов Мэри Ламберт назвала эти высказывания отвратительными и отметила, что таким образом Джоан Роулинг делает жизнь трансгендеров невыносимой.

Трансфобия – собирательное определение для различных форм негативной реакции на проявления трансгендерности и транссексуальности.

Ответ Джоан Роулинг на обвинения в трансфобии

Знаменитость объяснила свои слова тем, что благодаря изучению литературы на тему гендерных различий прекрасно осознает разницу между трансгендерами и мужчинами и женщинами. Она подчеркнула, что без биологического пола не может существовать однополая любовь. Писательница заверила, что в кругу ее общения есть много транс-людей, которых она любит и уважает, а своими словами не хотела обидеть их чувства.

"Я уважаю право каждого трансгендера жить так, как комфортно. Я буду скандировать вместе с вами, если вас будут подвергать дискриминации. Моя жизнь формировалось тем, что я женщина. Я не верю, что говорить об этом – проявление ненависти", – оправдалась Джоан Роулинг.