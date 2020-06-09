Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг, которая является автором серии книг о волшебнике Гарри Поттере, попала в скандал. Она прокомментировала материал интернет-издания с заголовком, который якобы дискриминирует мужчина-трансгендер, из-за чего герой фильмов "Гарри Поттер" Дэниел Рэдклифф решил за нее извиниться.

7 июня Джоан Роулинг в своем твиттере прокомментировала одну интернет-публикацию: "Точка зрения: после пандемии COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют", которая вызвала немалый резонанс в сети.

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"Люди, которые менструируют. Я уверена, что существует слово для этих людей. Кто-нибудь, помогите мне. Wumben? Wimpund? Woomud?" (слова, которые искажают слово "женщина" – woman), – писала Роулинг.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Но фанаты сразу же "налетели" на нее с обвинениями, что ее комментарии являются трансфобными, а также, что она лишь прикрывается феминизмом, но в то же время продвигает дискриминационные утверждения. Ведь мужчины-трансгендеры тоже могут иметь менструации. Немало фанатов выразили свое разочарование после долгих лет увлечения ее творчеством. В тот же день Джоан написала еще несколько "твиттов", где рассказала, что уважает трансгендеров и изучает вопрос о смене пола, но она выросла женщиной, поэтому имеет право воспринимать все так, как ей хочется.

Как на скандал с Роулинг отреагировал Дэниел Рэдклифф?

30-летний киноактер Рэдклифф извинился за слова автора, потому что понимает, какой она "курс" в жизни для него проложила, и из-за этого он чувствует, что должен что-то сказать в защиту трансгендеров. Также он попросил СМИ не делать между ним и писательницей враждебный настрой. Свое обращение он оставил на сайте британского благотворительного фонда, который занимается предотвращением самоубийств среди представителей ЛГБТ The Trevor Project.

Трансгендерные женщины – это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам профессиональных ассоциаций здравоохранения, которые имеют гораздо больше знаний по этому вопросу, чем Джо или я,

– объяснил актер.

Мужчина попросил фанатов "поттерианы", чтобы они не забывали свою любовь и привязанность к книгам, на которых они выросли, несмотря на суждения Роулинг.

"Всем людям, которые чувствуют, что их впечатления от книг запятнаны, я глубоко жалею о боли, которую эти комментарии вызвали у вас. Действительно надеюсь, что вы не полностью потеряли для себя ценность этих книг. Если эти книги научили вас, что любовь является самой сильной силой во вселенной, способной преодолеть что-либо; что сила – в многообразии, а закостенелые идеи чистоты ведут к подавлению обездоленных; если вы считаете, что какой-то из героев этих книг – транссексуал, небинарный, имеет флюидный гендер является геем, лесбиянкой или бисексуалом; если вы нашли в этих рассказах что-то, что задело вас и когда-то помогло в жизни – это все лишь между вами и прочитанной книгой, и оно – святое", – говорится в заявлении Дэниела Рэдклифа.