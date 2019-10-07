"Джокер": превращение из неприметного неудачника в хладнокровного убийцу

Гости кинофестиваля в Венеции после просмотра "Джокера" стоя аплодировали 8 минут. Фильм, снятый по мотивам комикса, забрал оттуда "Золотого льва", а теперь ему пророчат Оскар.

В США премьера фильма "Джокер" вызвала много напряжения. Одни боялись, что не избежать стрельбы, как это произошло на "Темном рыцаре". Другие обвиняли паникеров в том, что те своими заявлениями только провоцируют на стрельбу, чтобы потом сказать: "А мы предупреждали". В результате, в большинство кинотеатров не пускают в костюмах или масках Джокера, а на некоторых сеансах даже были полицейские под прикрытием. Премьера позади, и стрельбы, к счастью, не было. Но ходят слухи, что киноакадемия может побояться номинировать "Джокера" на Оскар за провокацию к насилию или массовым убийствам. Тодд Филлипс, режиссер "Джокера", не согласен с таким вердиктом, поскольку "фильмы – зеркало общества, а не его создатели".

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"Джокер": официальный кадр из фильма

В "Джокер" с Хоакином Фениксом появляется не тот жестокий сумасшедший убийца, которого зрители привыкли видеть. В центре событий комик-неудачник по имени Артур Флек. Он работает клоуном и живет с мамой, которая не устает напоминать, что его шутки вовсе не смешные. Артур постоянно сталкивается с агрессией и равнодушием, и к тому же страдает от неконтролируемых приступов смеха, из-за которых нарывается на еще большую агрессию. Зрители видят, как его бьют, как он теряет работу, ищет отца, влюбляется, и весь этот опыт отрицательный. Так, маленький человек на глазах превращается в движущую силу. А нам, зрителям, остается только наблюдать, как внешний мир доводит Артура до предела. Пока тот не становится Джокером.

Многие критики отзываются об актерской игре Хоакина Феникса настолько хорошо, что называют его Джокера лучшим, чем вышел у Хита Леджера (а тот Джокер был легендарным). Другие же не спешат ставить Леджера в тень Феникса, но все равно признают актера как заслуживающего если не Оскара, то хотя бы номинации. Он сбросил около 20 килограммов ради роли, а еще месяцами тренировал сумасшедший "джокеровский" смех, чтобы изображать ним целый спектр эмоций. Хотя, какие там эмоции у психопата. Джокер Хоакина Феникса – очень убедительный. Он носит маску знакомого всем персонажа, но при этом свободен от образов из других экранизаций.



"Джокер": официальный кадр из фильма

Самая известная режиссерская работа Тодда Филипса до "Джокера" – три "Мальчишника в Вегасе", далекие по жанру и сорту от "Джокера" фильмы. На этот раз режиссер снял некомфортное кино. Оно жестокое, печальное и полное смеха. Но не того, который хочется слышать снова.

Фильмы по мотивам комиксов DC часто мрачные и депрессивные, но "Джокер" – эпицентр темноты. В нем мало от DC, разве что привязка к Готэму и семье Уэйна. Даже далекий от киновселенной комиксов зритель может смотреть этот фильм и не чувствовать себя случайным гостем на чужом празднике.

Кино не стоит пропускать. Издание The Guardian и Empire поставили фильму рейтинг 100 из 100 на Metacritic. Большинство авторитетных мировых СМИ оценили фильм не на максимум, но также положительно. Зато в Time считают, что Хоакин Феникс переигрывает и "Джокера" уничтожают не на шутку. Что несомненно, о фильме говорят, и говорят все. Какие награды бы не ожидали Тодда Филипса и Хоакина Феникса в будущем (кто знает, может "Золотой лев" – это их максимум), смелый, откровенный и некомфортный фильм о "Джокере" станет культовым. Рейтинг фильма на IMDb – 9,1. Возрастное ограничение – 16 лет.

"Джокер": официальный трейлер фильма онлайн

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Все фото: IMDb