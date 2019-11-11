"Джокер" стал самым кассовым фильмом, снятым по комиксу: подробности

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"Джокер" стал самым кассовым фильмом, снятым по комиксу
"Джокер" стал самым кассовым фильмом, снятым по комиксу / Instagram / @jokermovie

Киноленту "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, которую номинировали на премию Оскар-2020, признали самым кассовым фильмом, снятым по мотивам комиксов.

Об этом сообщает издание Forbes. После шести недель в прокате кинолента "Джокер" собрала около 957 миллионов долларов.

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Такая сумма, как известно, уже в 15,3 раза превышает бюджет ленты. Таким образом "Джокер" стал самым кассовым фильмом в истории, который сняли по комиксу.

Добавим, что в первый уик-энд "Джокер" собрал самые кассовые сборы (93,5 миллиона долларов), побив рекорд "Венома". Кинолента завоевала главный приз Венецианского кинофестиваля и поборется за Оскар в нескольких номинациях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joker Movie (@jokermovie)

 

О чем "Джокер"?В центре сюжета – история одного из самых известных злодеев DC Comics. События "Джокера" происходят в 1981 году, когда главный герой Артур Флекс начал неудачную карьеру комика и не мог найти свое место в обществе. Буллинг, насмешки, откровенные издевательства заставили его кардинально изменить жизнь и окунуться в мир преступности и хаоса. Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Роберт де Ниро, Зази Битц, Билл Кэмп, Фрэнсис Конрой и другие. Премьера фильма "Джокер" в Украине состоялась 3 октября 2019 года.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Кино Голливуд LifeStyle
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