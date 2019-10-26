"Джокер" стал самым кассовым фильмом среди тех, которые разрешено просматривать лицам 17+

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Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер" / IMDb

Еще задолго до мирового проката фильм "Джокер" стал одной из самых популярных лент от DC Comics. Однако после премьеры ему удалось побить не один престижный рекорд.

В начале октября стало известно, что фильм "Джокер" собрал наибольшую сумму денег за первый уикенд в прокате, побив рекорд "Венома". А уже через три недели он стал самым кассовым в истории в категории "взрослых" фильмов.

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Об еще одном достижении фильма сообщает издание Forbes. В источнике отмечается, что "Джокер" обогнал в прокате "Дедпула" и официально признан самым успешным кассовым фильмом категории "R" (фильмы, которые можно просматривать лицам 17+ или в сопровождении взрослого опекуна, – LifeStyle 24).

Популярный злодей от DC собрал 788,3 миллиона долларов, тогда как "Дедпул" и "Дедпул 2" собрали 782,6 и 785,06 миллиона долларов соответственно.

Что интересно, актер, сыгравший главного героя фильма "Дэдпул", забавно поздравил коллегу с рекордом.

Для фильмов с рейтингом R приветствия не те, к которым вы все привыкли ... Ну ты и козел,
– написал Райан Рейнольдс.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Кино
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