"Джокер": студия DC Comics выпустила первый трейлер фильма

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"Джокер": трейлер фильма
"Джокер": трейлер фильма / Instagram / @tirkhadotcom

Долгожданный драматический фильм "Джокер" отметился своим первым трейлером, который представители DC Comics опубликовали 3 апреля. Кроме этого создатели фильма порадовали фанатов первым официальным постером с изображением главного антагониста (врага) Бэтмена.

Новый видеоролик опубликовали на YouTube-канале Warner Bros. Pictures несколько часов назад. С тех пор оригинальное видео посмотрели почти полмиллиона раз.

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Джокер: смотрите видео трейлера онлайн:

В фильме режиссера Тодда Филлипса события происходят в 1981 году. Тогда же Джокер имел неудачную карьеру комика и не мог найти свое место в обществе. Поэтому он погрузился в мир преступности и хаоса в Готэм-Сити. Первый взгляд режиссера ленты на свою работу можно увидеть на официальном постере, который он опубликовал в Instagram.

Джокер: трейлер
"Джокер": первый официальный постер / Instagram / @toddphillips1

Главную роль Джокера в картине исполнил американский актер Хоакин Феникс, который, безусловно, справился со своей ролью. Кроме него в ленте сыграли такие звезды, как Роберт де Ниро, Зази Битц, Билл Кэмп, Фрэнсис Конрой и другие. Продюсерами фильма стали Тодд Филлипс, Брэдли Купер и Эмма Тиллинджер Косков. Премьеру ленты следует ожидать осенью 2019 года.

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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