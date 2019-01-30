Джон Ледженд берет уроки плавания у чемпионки мира: фотофакт

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Джон Ледженд
Джон Ледженд / Instagram/ @johnlegend

Знаменитый американский соул-певец Джон Ледженд решил осуществить свою детскую мечту – научиться профессионально плавать. Вводные уроки 40-летний исполнитель взял в рекордсменки мира Кристи Коваль.

О намерении осуществить свою детскую мечту и научиться плавать Джон Ледженд рассказал на своей странице в Twitter. 40-летний мужчина берет уроки брасса в собственном бассейне, который расположен в его доме. Также к занятиям он приобщает 2-летнюю дочь Луну и 8-месячного сына Майлса.

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Что такое брасс?
Брасс – это техника спортивного плавания на груди. При таком стиле руки и ноги выполняют симметричные движения в плоскости, параллельной поверхности воды.

Я действительно не умею плавать. Сегодня был мой первый урок с тренером. Я мечтал об этом с 5 лет. Мой отец научился плавать в 60 лет, а я немного опережаю график,
– признался Джон Ледженд на своей странице в Twitter.

 

Теги: LifeStyle Музыка Плавание
Источник: 24 канал
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