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Джон Траволта поздравил погибшего сына-аутиста с днем рождения: трогательное фото

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Архивное фото семьи Джона Траволты / Instagram / @ella.travolta

Известный голливудский актер Джон Траволта 2 января 2009 года потерял старшего сына Джетта. Мальчик был болен аутизмом и умер в возрасте 16 лет.

Смертельные болезни поражают не только обычных людей, но и знаменитостей и их детей. С тяжелым недугом жил и сын американского актера Джона Траволты Джетт. Вчера, 13 апреля, у мальчика должен был быть день рождения. По этому случаю его родители и сестра опубликовали трогательные фото и вспомнили совместные моменты.

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Причиной гибели Джетта стал эпилептический приступ, который вызвал синдром Кавасаки –необычное заболевание, которое характеризуется воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела. Трагедия произошла в ванной комнате дома известной семьи на Багамских островах. Аутизм – расстройство развития нервной системы, которым страдал Джетт, значительно повлиял на то, что парень ушел из жизни в раннем возрасте.

66-летний отец на своей странице в инстаграме поделился черно-белой фотографией, на которой изображен вместе с сыном.

"С днем рождения, Джетт! Мы любим тебя", – нежно подписал кадр Траволта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

Нежными снимками с Джеттом также поделилась его мама Келли Престон и сестра Элла Траволта. В постах они выразили слова поздравления и любви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ella Travolta (@ella.travolta)

Добавим, Джон и Келли поженились в 1991 году. Кроме сына Джетта у пары есть еще 20-летняя дочь Элла и 9-летний сын Бенджамин.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Джон Траволта Звездные дети Звездные родители Звездные болезни LifeStyle
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