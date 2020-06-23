В сети без ума от приложения FaceApp. Благодаря ему можно сменить пол на изображении человека. Поэтому едва ли не всех голливудских красавцев показали в образе женщин. И некоторые фото просто поражают!

По неофициальным данным, поклонники франшизы "Звездные войны" задали тренд в сети. Они хотели посмотреть, как любимые персонажи – Энакин и Люк Скайуокер, а также Хан Соло – будут выглядеть женщинами. Результат превзошел все их ожидания, поэтому в твиттере массово распространили необычные фото актеров.

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you have had female LUKE SKYWALKER. but have you had female HAN SOLO? pic.twitter.com/9VkQYOlU8O — ?????? (@PASCALlSAACS) June 8, 2020

anakin skywalker pic.twitter.com/VekDvaSoxK — r u b y (@starvalker) June 16, 2020

Но на этом в сети не остановились. Герои фильмов "Гарри Поттер", "Ведьмак", Marvel, "Сумерки" и других популярных проектов перевоплотились у женщин. Также пользователи сети пофантазировали, как бы выглядели знаменитые голливудские красавцы, в которых влюблены миллионы девушек. Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Джейк Джилленхол также перевоплотились в женщин. Как это было – смотрите в подборке из соцсетей.

Крис Хемсворт

A thread of Faceapp gender swap: Hollywood actors pic.twitter.com/vAhXE7NYQ8 — Lydia Zein (@LydiaZein) June 18, 2020

Том Холланд в образе "Человека-паука"​

Who I'd like to kiss/ who I'd like to fuck. Sorry dude, you would be a fuckable girl if you were one. @TomHolland1996 #faceappchallenge #FaceApp pic.twitter.com/1iPrSFwmew — N!CO (@nickhunds) June 19, 2020

Роберт Паттинсон из "Сумерек"​

Хью Лори

Томас Фелтон в образе Драко ("Гарри Поттер")

Гарри Поттер и Драко Малфой в образе женщин​

Генри Кавилл в сериале "Ведьмак"​

i was playing around on faceapp and geralt of rivia as a woman umm pic.twitter.com/uRY6cUvSPD — yana (@judedautre) June 15, 2020



Узнаете Леонардо Ди Каприо?​/ Фото FaceApp

Дженсел Эклз, который сыграл Дина Винчестера в "Сверхъестественном" / Фото FaceApp​



Джонни Депп / Фото FaceApp​