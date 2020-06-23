Джонни Депп, Ди Каприо и другие: как бы выглядели знаменитые актеры, если бы были женщинами
В сети без ума от приложения FaceApp. Благодаря ему можно сменить пол на изображении человека. Поэтому едва ли не всех голливудских красавцев показали в образе женщин. И некоторые фото просто поражают!
По неофициальным данным, поклонники франшизы "Звездные войны" задали тренд в сети. Они хотели посмотреть, как любимые персонажи – Энакин и Люк Скайуокер, а также Хан Соло – будут выглядеть женщинами. Результат превзошел все их ожидания, поэтому в твиттере массово распространили необычные фото актеров.
Смотрите также Пара воспроизводит кадры из известных фильмов и сериалов, посещая те же места: волшебные фото
Но на этом в сети не остановились. Герои фильмов "Гарри Поттер", "Ведьмак", Marvel, "Сумерки" и других популярных проектов перевоплотились у женщин. Также пользователи сети пофантазировали, как бы выглядели знаменитые голливудские красавцы, в которых влюблены миллионы девушек. Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Джейк Джилленхол также перевоплотились в женщин. Как это было – смотрите в подборке из соцсетей.
Крис Хемсворт
Том Холланд в образе "Человека-паука"
Роберт Паттинсон из "Сумерек"
Хью Лори
Томас Фелтон в образе Драко ("Гарри Поттер")
Гарри Поттер и Драко Малфой в образе женщин
Генри Кавилл в сериале "Ведьмак"
Узнаете Леонардо Ди Каприо?/ Фото FaceApp
Дженсел Эклз, который сыграл Дина Винчестера в "Сверхъестественном" / Фото FaceApp
Джонни Депп / Фото FaceApp