Скандальные голливудские экс-супруги продолжают выяснять отношения после развода. Сегодня, 7 июля, Джонни Депп и Эмбер Херд впервые появились в Высоком суде Лондона для трехнедельного процесса. Иск подал актер, который обвиняет издание The Sun в клевете.

Несмотря на то, что официальный развод звездной пары состоялся еще три года назад, знаменитости до сих пор пытаются завоевать справедливость и честное имя через суд. Как информирует издание BBC, очередной судебный процесс начался в Лондоне сегодня и продлится три недели.

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В Высокий суд актеры прибыли отдельно, ведь между ними кипят настоящие страсти. К слову, Джонни Депп пытался добиться того, чтобы Эмбер Херд не появлялась в суде, когда он будет давать показания. Однако его попытки провалились.

Звезд провели в здание суда в разное время. Джонни Депп появился на публике в черной защитной маске и солнцезащитных очках. В то же время его экс-супруга Эмбер Херд позаботилась не только о мерах безопасности, выбрав красную маску, но и заручилась поддержкой сестры Уитни. Именно с ней и адвокатом Дженнифер Робинсон актриса, держась за руки, пришла в Высокий суд Лондона. Стоит отметить, что вблизи папарацци заметили и ее любимую кинорежиссера Бьянку Бытии.

Что известно о процессе?

Джонни Депп подал иск на британский таблоид The Sun за клевету в статье, вышедшей в свет в апреле 2018 года. В материале его показали как абьюзера, который бил свою жену. Его адвокаты уверяют, что издание прибегло к ложным обвинениям серьезных масштабов, ведь заявления Эмбер Херд о домашнем насилии – полная ложь.

Стоит отметить, что в клевете Джонни Депп обвиняет и свою бывшую жену. Он требует возмещения за запятнанную репутацию в размере 50 миллионов долларов – более 1,3 миллиарда гривен.