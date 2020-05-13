Джонни Депп обвинил британский таблоид во взломе телефона: детали

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп продолжает фигурировать в судебных делах. Инсайдеры сообщают, что он собирается подать иск в суд на британский таблоид The Sun, который обвинил во взломе телефона и нарушении прав конфиденциальности.

Джонни Депп считает, что в течение десятилетия был целью одной из крупнейших медиакомпаний News Group Newspapers, которая расположена в Великобритании. Издание The Blast сообщает о том, что знаменитость обвиняет таблоид The Sun в неоднократных вторжениях в личную жизнь и распространение частной информации.

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Звезда ленты "Пираты Карибского моря" уверяет, что его команда провела расследование и считает, что телефон Деппа был взломан в период между 1996 и 2010 годами. В СМИ появилась информация о его детях и сведения о личных медицинских данных.

Именно The Sun первыми подали информацию относительно обеих беременностей Ванессы Паради в 1998 и 2002 годах.

Было вторжение в личные файлы, публикации включали в себя данные о стадии беременности, передвижение клиента и все его планы, что подтверждает, что за ним следили. Газеты также знали что дочь нашего клиента находилась в "тяжелом состоянии", название ее больницы и природу ее заболевания. Они даже знали о том, что, чтобы остаться незамеченным, клиент входил в больницу через служебный вход,

– отмечается в письме представителей актера.

Также говорится о том, что представители уже сообщили The Sun о том, что намерены подать иск в суд. Адвокат Джонни Деппа Дэвид Шербон ранее представлял принцессу Диану, Элтона Джона, Джуда Лоу, Хью Гранта и принца Гарри в похожих делах о взломе личных данных. Известно, что таблоид уже выплатил десятки миллионов фунтов компенсации за подобные иски.

Для мистера Деппа этот иск – дело принципа, а не денежной компенсации,

– отмечается в письме.

Однако представители The Sun эту ситуацию пока не прокомментировали.