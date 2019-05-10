Джонни Депп может лишиться роли в "Фантастических зверях" из-за скандалов с экс-женой

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Джонни Депп
Джонни Депп / Instagram/ @johnnydeppofficial

Голливудский актер Джонни Депп, которому досталась одна из главных ролей в приквеле серии фильмов о Гарри Поттере, может потерять ее из-за скандалов со своей бывшей женой Эмбер Хьорд. Создатели фильмов "Фантастические звери" волнуются за свои рейнги.

В заголовках таблоидов не прекращают появляться имена Джонни Деппа и Эмбер Хьорд. Звездные супруги не могут прийти к согласию, простить друг другу недоразумения и разойтись без скандалов. Так, недавно в сеть попали фото, сделанные после драки знаменитостей, а также обвинения в адрес Деппа в неуправляемой ярости. Как сообщает LRMonline, это негативно отражается на карьере актера.

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Несмотря на то, что сама Джоан Роулинг, которая является автором части приквелов "Фантастические звери", активно отстаивала кандидатуру Джонни Деппа на роль злодея, писательница вынуждена прислушиваться к мнению зрителей.

Недавно студия Warner Bros., которая работает над созданием картин, сообщила о переносе премьеры. Так, третья часть "Фантастических зверей" увидит свет не раньше, чем 12 ноября 2021 года. И, если раньше поклонники заподозривали, что причина задержки скрывается в недоработках по сценарию или сюжету, то теперь инсайдеры сообщают, что в этом есть вина Деппа.

Создатели кинолент и руководство Warner Bros. опасаются, что скандальные новости о голливудского актера и его экс-жену, могу негативно повлиять на рейтинг франшизы.

Джонні Депп Джонни Депп в "Фантастических зверях" / Instagram / @johnnydeppofficial
 

Что известно о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа?
Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-мужа семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность.

После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не совершал надругательств над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства своей невиновности перед бывшей женой.
 

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Теги: LifeStyle Голливуд Эмбер Херд Джонни Депп
Источник: LifeStyle 24
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