Джонни Депп может вернуться на телеэкраны в образе Джека Воробья

Несмотря на ряд скандалов и продолжение судебной тяжбы с бывшей женой Джонни Депп все-таки имеет шанс вернуться на телеэкраны. Студия Disney планирует экранизировать продолжение популярного фильма "Пираты Карибского моря", где Джека Воробья сыграет известный актер.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на инсайдеров. По их данным, киностудия Disney пыталась дистанцироваться от Джонни Деппа еще в 2016 году. Тогда весь мир активно обсуждал резонансные фото и заявление Эмбер Херд. Актриса рассказала, что была жертвой домашнего насилия, поэтому и расстается с Джонни Деппом. Немало хейтеров стали на защиту красавицы, а репутация актера сразу же ухудшилась.

К теме: Обнародовали переписку Джонни Деппа касательно Эмбер Герд: я сожгу ее труп

Однако уже в феврале 2020 года Джонни Депп опроверг заявления бывшей возлюбленной. Актер предоставил в суде записи разговоров с Эмбер Герд, на которых слышно, как она признается, что была инициатором драк в их супружеской жизни. Именно эти детали повлияли на отношение представителей Disney относительно сотрудничества с Джонни Деппом.

Недавний поворот в судебной битве Деппа и неистовая поддержка общественности изменили отношение руководителей Disney. Сейчас они лоббируют его возвращение на съемочную площадку,

– рассказал инсайдер.

По неофициальным данным, голливудский Джек Воробей рассматривает предложение от авторов новой части фильма "Пираты Карибского моря". Она станет 6-ой на счету в популярной франшизе. Еще в октябре инсайдеры рассказали о запланированных съемках, однако деталей сюжета до сих пор не раскрывают. Вероятно, Джонни Депп сыграет второстепенную роль, а в центре фильма покажут женщину-пирата. Однако эта информация официально не подтверждена. Разработкой сценария занимаются Крейг Мазин и Тед Эллиот. Премьера же запланирована на вторую половину 2020 года.

Известно, что впервые Джонни Депп примерил образ капитана Джека Воробья в 2001 году. Тогда представители Disney начали создание успешной киноленты "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины". Герой Джонни Деппа настолько ярко выглядел в кадре, что тысячи киноманов стали поклонниками остроумного пирата.

Сейчас франшиза насчитывает 5 фильмов, которые принесли миллионные прибыли киностудии. За каждую ленту Джонни Депп получал минимум 80-90 миллионов долларов. Как утверждают инсайдеры, это было одной из причин, по которой Disney не сразу предлагали актеру работу.