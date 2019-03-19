Джонни Депп обвиняет Эмбер Хёрд в насилии: актер собрал доказательства

21 Читати новину українською
Джонни Депп и Эмбер Хёрд
Джонни Депп и Эмбер Хёрд / www.gettyimages.com

Джонни Депп подал в суд на бывшую жену, обвиняя ее в клевете накануне, 2 марта. А после этого актер заявил, что собрал 87 видео, на которых Хёрд агрессивно ведет себя по отношению к нему, как доказательство ее насилия над ним.

Об этом сообщает издание Lab Bible. Отмечается, что на видео видно, как Эмбер Хёрд бьет Джонни Деппа.

Читайте также: Джонни Депп заявил, что Эмбер Хёрд изменяла ему с Илоном Маском через месяц после свадьбы

Кроме того, актер утверждает, что бывшая жена во время одной из ссор чуть не отрезала ему палец разбитой бутылкой.

Известно, что звезда фильма "Пираты Карибского моря" обвиняет Хёрд в клевете и требует компенсацию в размере 50 миллионов долларов.

Что известно о разводе Хёрд и Джонни Деппа?Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность. После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не издевался над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной.

blog_ava
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня
1533
Теги: LifeStyle Голливуд Эмбер Херд Джонни Депп
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
сегодня 17:52 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1321
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 16:01 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1532
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
сегодня 12:52 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
2957
10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
сегодня 11:00 10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
7817
Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
18 марта 20:00 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
Марія Бондар 8335
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук