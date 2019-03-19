Джонни Депп обвиняет Эмбер Хёрд в насилии: актер собрал доказательства

Джонни Депп подал в суд на бывшую жену, обвиняя ее в клевете накануне, 2 марта. А после этого актер заявил, что собрал 87 видео, на которых Хёрд агрессивно ведет себя по отношению к нему, как доказательство ее насилия над ним.

Об этом сообщает издание Lab Bible. Отмечается, что на видео видно, как Эмбер Хёрд бьет Джонни Деппа.

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Кроме того, актер утверждает, что бывшая жена во время одной из ссор чуть не отрезала ему палец разбитой бутылкой.

Известно, что звезда фильма "Пираты Карибского моря" обвиняет Хёрд в клевете и требует компенсацию в размере 50 миллионов долларов.

Что известно о разводе Хёрд и Джонни Деппа?Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность. После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не издевался над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной.