Джонни Депп подал в суд на экс-супругу Эмбер Херд из-за клеветы о насилии

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд, которая до сих пор дает острые показания относительно судебного дела о разводе.

Депп требует от экс-жены 50 миллионов долларов за то, что та обвиняла его в домашнем насилии. Об этом сообщает издание People.

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В иске отмечается, что Херд придумала скандальные обвинения с целью создать положительный имидж и помочь себе в карьере.

Также, в источнике упоминается о статье, которую Эмбер написала в 2018 году для The Washington Post, в которой заявила, что считает себя "жертвой домашнего насилия".

Зато в иске Депп заявил, что Херд – преступница, а не жертва насилия.



Эмбер Херд и Джонни Депп / Getty Images

Добавим, что ранее актер уже предоставлял новые доказательства того, что не бил свою бывшую Эмбер. Так, для опровержения обвинений в избиении жены адвокаты Джонни Деппа предоставили видеозаписи с камер наблюдения и свидетельства очевидцев, которые утверждают, что не видели следы побоев на лице Херд в тот день, когда муж якобы ее избил. Кроме того, по словам свидетелей, травмы у нее появились только через 6 дней.

Что известно про развод Эмбер Херд и Джонни Деппа?​Они прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После судебного разбирательства актриса смогла отсудить у экс-супруга семь миллионов долларов, которые она обещала отдать на благотворительность. После того Джонни Депп дал интервью британскому журнале GQ, в котором рассказал, что никогда не делал надругательство над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной.