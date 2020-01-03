Джонни Депп праздновал Рождество вместе с бывшей женой и детьми, – СМИ

56-летний Джонни Депп отметил Рождество в кругу бывшей жены и детей. Актера вместе с Ванессой Паради и их общими детьми, 20-летней Лили-Роуз Депп и 17-летним Джеком, заметили в аэропорту Парижа. Западные СМИ уверены, что Джонни приехал, чтобы провести праздники с семьей, однако совместных фотографий с празднования нет.

Джонни Депп был в браке с 47-летней французской певицей Ванессой Паради 14 лет, однако в 2012 году они развелись. Актер ушел от нее к 26-летней красавице Эмбер Херд.

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Несмотря на это, Паради оставалась верным другом и союзником для Деппа. Она всегда поддерживала его и уверяла, что во время их совместной жизни Джонни был образцовым мужем и отцом. Так, она защищала Деппа, когда Херд обвиняла его в домашнем насилии. О приезде актера во французскую столицу на Рождество сообщил таблоид The ​​Daily Mail.



Джонни Депп в Париже / Фото: The Daily Mail

Из фотографий, где Лили-Роуз обнимает отца, можно сделать вывод, что актер с дочкой очень близки. Наследница Деппа стала моделью и актрисой, поэтому поддержка отца и его советы важны для нее. О сыне Джонни Джеке известно очень мало, поскольку он не является публичным лицом. Итак, имея это в виду, неудивительно, что актер решил отпраздновать Рождество вместе с бывшей женой и детьми.



Лили-Роуз Депп и Джонни Депп / Фото из открытых источников

Напомним, месяц назад актера покинула любимая 24-летняя Полина Глен. Это был второй удар после разрыва с Эмбер Херд, а Ванесса Паради в который раз поддержала Джонни в этой ситуации.

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