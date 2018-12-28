Джонни Депп в образе Джека Воробья навестил детей в онкоцентре: фото

Голливудский актер Джонни Депп, который сыграл главного героя Джека Воробья в франшизе "Пиратов Карибского моря", примерил костюм персонажа и проведал в нем больных детей в онкологическом институте в Париже.

Джонни Депп сыграл капитана Джека Воробья во всех пяти частях серии "Пиратов Карибского моря", которая принесла студии Disney около четырех миллиардов долларов. Актера даже однажды номинировали на премию "Оскар" за роль в первой части франшизы в 2004 году. Однако в этом году актеру отказали в участии в перезапуске проекта из-за его возраста.

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Но это не остановило Деппа от того, чтобы в очередной раз облачиться в Джека Воробья для посещения Института Кюри – одного из главных научных институтов в области биофизики, молекулярной биологии и онкологии, основанного Марией Склодовской-Кюри в 1921 году. Новые снимки опубликованы в Instagram медучреждения. Такой визит стал настоящим сюрпризом для всех пациентов. Так, актер провел несколько часов с детьми и поговорил с сотрудниками института. Подарок, который принес радость пациентам, их семьям, медперсоналу, врачам и исследователям. Огромное спасибо Джонни Деппу за его время, энергию, поддержку и готовность подать руку помощи уязвимым,

– заявили представители института.



Джонни Депп в образе Джека Воробья / Instagram / @institut_curie

Добавим, что ранее Джонни Депп также посещал больницу на Большой Ормонд-стрит в Лондоне в образе Джека Воробья. В 2017 году, снимаясь в Ванкувере, он провел почти пять часов с пациентами детской больницы.



Джонни Депп в образе Джека Воробья / Instagram / @institut_curie



Джонни Депп в образе Джека Воробья / Instagram / @institut_curie



Джонни Депп в образе Джека Воробья / Instagram / @institut_curie



Джонни Депп в образе Джека Воробья / Instagram / @deppishly

Напомним, за несколько дней до Рождества бывший президент США Барак Обама посетил детскую больницу в Вашингтоне в знаменитой шапке Санта-Клауса.