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Джонни Депп зарегистрировался в инстаграме: первое сообщение звезды

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Джонни Депп зарегистрировался в инстаграме / Getty Images

56-летний американский актер несколько часов назад создал личный профиль в инстаграме. Джонни Депп сразу опубликовал свое первое сообщение, которым заинтриговал поклонников. Похоже, фанам следует ожидать сюрприз от кумира.

Похоже, голливудский актер по-настоящему заскучал на карантине. Джонни Депп никогда раньше не проявлял никакого интереса к активному освещению своей жизни в социальных сетях, ведь всегда находился под пристальным прицелом папарацци. Однако сегодня, 16 апреля, звезда зарегистрировался в инстаграме.

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Джонни Депп создал собственный профиль, а новость о старте его публичной жизни в сети стремительно набирает ажиотаж в прессе. Однако не менее интригующим стало первое сообщение знаменитости. Американский актер опубликовал первое фото в затемненном помещении среди десятка зажженных свечей. Однако, судя по подписи, эта атмосфера вряд ли связана с романтикой.

Всем привет. Записываю здесь кое-что для вас. Подождите немножко,
– лаконично подписал Джонни Депп.

Отметим, что всего за несколько часов на кумира миллионов подписалось почти 400 тысяч фолловеров. В то время сам Джонни Депп продемонстрировал, что ему интересна жизнь звездных коллег. Среди 40 пользователей, за которыми следит актер, бывшая возлюбленная Ванесса Паради, певица Эмма Робертс, актрисы Кара Делевинь и Пенелопа Крус, а также дизайнер Стелла Маккартни.

Автор: Марина Джура
Теги: Голливуд Джонни Депп LifeStyle
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