Джону Ледженду – 40: топ-5 песен популярного исполнителя

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Джон Ледженд
Джон Ледженд / Instagram / @johnlegend

Американский певец Джон Ледженд (настоящее имя – Джон Стивенс), который считается одним из основных представителей нео-соула, 28 декабря празднует свой день рождения. Знаменитости исполняется 40 лет.

Джон – счастливый муж с женой Крисси Тейген и двумя детьми – 2-летней Луной и 7-месячным Майлзом.

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В честь своего дня рождения Ледженд опубликовал на странице в Instagram коллаж с 9 фотографиями, которые касаются его личной жизни с хэштегом #topnine2018.

"Семья, любовь и лактация", – забавно подписал фотоколлаж артист.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Legend (@johnlegend)

Предлагаем вам вспомнить самые популярные песни автора-исполнителя. К слову, выпуск дебютного альбома Ледженда Get Lifted в 2004 году принес ему пять премий "Грэмми". А баллада "All of Me" в мае 2014 возглавила престижный американский хит-парад Billboard Hot 100.

Известные песни Джона Ледженда

All of Me

Have Yourself a Merry Little Christmas

Bring Me Love

Love Me Now

You & I

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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