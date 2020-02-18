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Джону Траволте – 66: творческий путь и фильмография актера

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Джон Траволта / Instagram / @johntravolta

Известный голливудский актер Джон Траволта сегодня, 18 февраля, празднует свой день рождения. Знаменитости исполняется 66 лет.

Харизматичный и мужественный Джон Траволта является одним из самых популярных американских актеров. По случаю дня рождения любимца миллионов, редакция LifeStyle 24 подготовила для вас краткую творческую биографию актера и подборку лучших фильмов, в которых его можно увидеть.

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Джон Траволта родился в городке Энглвуд, расположенном в штате Нью-Джерси. Кроме него в семье было пятеро детей, среди которых Джон самый младший. Отец актера, итальянец, а мать – ирландка. Его брат и сестра также стали актерами. Мама вела класс актерского мастерства, а папа построил для них маленькую сцену в подвале, где дети ставили собственные спектакли. В школе Джон увлекался танцами и уделял им много времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

В 16 лет Траволта переехал в Нью-Йорк. Сначала он играл небольшие роли в мюзиклах, а позже попробовал себя в кино. Первая попытка актера была неудачной. Однако взамен он появился на экранах телевизоров в рекламе.

Джон Траволта выступал на Бродвее с мюзиклом "Бриолин". Именно с этим спектаклем он вместе с труппой 9 месяцев гастролировал по США.

Его кинодебют в Голливуде состоялся в фильме ужасов "Адский дождь". Позже Джон получил роль в ленте "Кэрри" по произведению Стивена Кинга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

Наибольшую популярность актер получил после роли танцора диско в фильме "Лихорадка субботнего вечера". С того времени он сыграл в 58 фильмах, поэтому мы предлагаем вспомнить лучшие из них.

Лихорадка субботнего вечера – официальный трейлер: смотреть видео онлайн

Остаться в живых – официальный трейлер: смотреть видео онлайн

Крик – официальный трейлер: смотреть видео онлайн

Глаза ангела – официальный трейлер: смотреть видео онлайн

Криминальное чтиво – официальный трейлер: смотреть видео онлайн

Феномен – официальный трейлер: смотреть видео онлайн

Особо опасны – официальный трейлер: смотреть видео онлайн

Сезон убийц – официальный трейлер: смотреть видео онлайн

Ядовитая роза – официальный трейлер: смотреть видео онлайн

Личная жизнь

В 1991 году Траволта женился на актрисе Келли Престон. Через год у пары родился сын Джетт, однако он умер в 2009 году от эпилептического припадка. В 2000 году родилась дочь Элла, а в 2010 году – сын Бенджамин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Travolta (@johntravolta)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Джон Траволта Звездные дни рождения Кино
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