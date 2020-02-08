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Джону Уильямсу – 88: биография композитора

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Джон Уильямс / Фото: Getty Images

Американский актер, композитор и дирижер Джон Уильямс сегодня, 8 февраля, празднует свой день рождения. Звезде исполняется 88 лет. По случаю этого праздника мы подготовили для вас биографию выдающегося музыканта.

Джон Уильямс родился в Нью-Йорке, в семье музыкантов Джонни и Эстер Уильямс. Кроме Уильямса, в семье есть еще двое детей – Дональд и Джерри. В 16 лет Джон вместе с родителями и братьями переехал в Лос-Анджелес. Там он учился в Старшей школе Северного Голливуда.

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После школы музыкант продолжил обучение в Университете Калифорнии. Также посещал частные уроки у композитора Марио Кастельнуово-Тедеско.

После окончания учебы, Джон был дирижером оркестра, аранжировщиком, посещал курсы игры на фортепиано и работал джазовым пианистом в клубах. 13 лет он был дирижером Бостонского эстрадного оркестра.

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Композитор Джон Уильямс / Фото: Getty Images

Первый опыт в кино

Дебют композитора в кинематографе состоялся в 1956 году. Тогда он написал музыку к фильму "Карусель". Уже в 1966 году он стал известным благодаря ленте "Как украсть миллион".

Фильмы, которые принесли известность музыканту

Композиции Джона Уильямса звучат всех частях серии "Индиана Джонс", восьми эпизодах "Звездных войн" и в первых трех частях фильма о "Гарри Поттер".

Также в его копилке есть фильмы "Один дома" и "Один дома 2", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера" и "Спасти рядового Райана".

Джон Вільямс
Джон Уильямс / Фото: Getty Images

Личная жизнь

Первой женой Джона Уильямса была актриса Барабара Руик. У супругов Уильямса и Руик есть трое детей – Дженнифер, Марк и Джозеф. После смерти любимой, музыкант женился на Саманте Уинслоу, с которой состоит в браке до сих пор.

Награды

Джон Уильямс 46 раз номинировался и 5 раз становился лауреатом Оскара. Эту престижную кинопермию он получил за следующие картины: "Скрипач на крыше", "Челюсти", "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда", "Инопланетянин", "Список Шиндлера".

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Музыка Звездные дни рождения
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