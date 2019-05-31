Джордж и Амаль Клуни объявили конкурс на двойное свидание

Знаменитая голливудская чета, о которой пишут все таблоиды мира, обратились к своим фанатам с необычным предложением. Джордж и Амаль предлагают устроить двойное свидание с любой парой, которая внесет вклад в их фонд The Clooney Foundation for Justice.

От имени супругов в видеоролике обратился Джордж Клуни, который анонсировал конкурс приглашение на уютный ужин в компании его и его жены. Для этого следует внести вклад в их фонд, направленный на повышение ответственности за нарушения прав человека по всему миру.

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С помощью лотереи и определится счастливчик вместе со своим партнером или партнершей, который отправится в Италию к голливудским супругам.

Привет, я Джордж, муж Амаль Клуни. Мы хотим пригласить вас к нам на озеро Комо. Помогая фонду, вы получите возможность увидеться с Амаль, всемирно известным адвокатом по правам человека, профессором, популяризатором концепции справедливости во всем мире, да и со мной, актером. Только представьте, вы и Амаль с бокалом вина обсуждаете дела, а ее муж тихо накрывает на стол,

– шутливо поделился новостью Джордж Клуни.

Смотрите приглашение от Джорджа Клуни на двойной ужин:

Испытать судьбу можете и вы, сделав вклад на этом сайте. Кто знает, может, именно вы отправитесь на итальянское побережье к семейке Клуни?

Стоит добавить, что такая инициатива часто практикуется среди звезд первой величины. К примеру, в 2017 году знаменитая парочка из фильма "Титаник" – Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет – объявили о благотворительном аукционе, на котором можно было купить место за столом на совместном ужине с актерами. Лот в виде ужина на благотворительном аукционе устраивал фонд Leonardo DiCaprio Foundation.