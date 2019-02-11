Джордж и Амаль Клуни побывали на вечеринке Энистон, несмотря на слухи о разводе

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Джордж и Амаль Клуни 5 декабря 2018 года
Джордж и Амаль Клуни 5 декабря 2018 года / www.gettyimages.com

Голливудские супруги Клуни вместе прибыли на вечеринку в честь 50-летия их подруги Дженнифер Энистон. После многих слухов в западных СМИ об их разводе, пара выглядела вполне счастливой и улыбающейся.

Покидая вечеринку киноактрисы в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе, Джордж крепко держал свою жену Амаль под руку и улыбался всем папарацци, передает The Daily Mail.

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Для закрытого события Амаль Клуни выбрала легкое бархатное платье вишневого цвета на бретельках, клатч с тигровым принтом и золотистые украшения. Джордж был одет в стильный серый костюм и черную рубашку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katie (@kpgantt86)

 

Что произошло между Амаль и Джорджем Клуни?

В начале февраля в сети появилась информация, что знаменитая чета сейчас переживает нелегкие времена. По словам инсайдеров, спор, возникший между Джорджем и Амаль в Великобритании, вызвал их временную паузу в отношениях. Поэтому Амаль с детьми уехала жить в Италию, в то время как актер находится на съемках по всему миру. Однако в июле 2018 года появилась информация, что супруги вместе переехали в итальянский дом из-за работы актера, поскольку Джордж был занят на съемках мини-сериала "Catch 22", которые происходили на Сардинии. Тогда же пара должна была прожить в Италии три месяца.

Инсайдеры утверждают, что Амаль даже не было на Хэллоуине в США в прошлом году и она не отметила с мужем годовщину свадьбы в Лос-Анджелесе, находясь в то время в Нью-Йорке с детьми. По слухам источников, Джордж заявил Амаль, что хочет развод. 

Джордж та Амаль Клуні
Джордж и Амаль Клуни 5 декабря 2018 года / Getty Images

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Стоит напомнить, что супруги Клуни узаконили отношения в сентябре 2014 года. С тех пор пара была образцом для многих в Голливуде. Во время каждого публичного выхода звезды не скрывали своих чувств и поддерживали друг друга. Джордж и Амаль воспитывают двух детей – 1-летних двойняшек Эллу и Александра.

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Теги: LifeStyle Голливуд Джордж Клуни Звездные разводы Амаль Клуни
Источник: 24 Канал
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