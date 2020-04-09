Джордж Клуни и его жена пожертвовали миллион долларов на борьбу с коронавирусом
Знаменитый американский актер Джордж Клуни и его жена, адвокат Амаль Клуни приобщились к числу звезд, которые помогают в борьбе с коронавирусом и пожертвовали один миллион долларов. Средства они распределили между шестью благотворительными фондами.
Люди шоу-бизнеса активно приобщаются к уничтожению коронавирусной болезни и финансово способствуют этому. Супруги Джорджа и Амаль Клуни не остались в стороне от проблемы. Об их поступке сообщает издание People.
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Выделенные деньги пара направила в шесть благотворительных фондов. Часть взноса Клуни перечислили на поддержку одного из районов Италии – Ломбардии. Именно там вспышка коронавируса нанесла наибольший вред.
В материале издания говорится о том, что в этом регионе у Джорджа Клуни есть дом. Средства, которые пожертвовал актер, будут распределены между медицинскими учреждениями Ломбардии.
Добавим, по состоянию на 9 апреля в мире зафиксировали 1 532 439 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 89 716 человек. Удалось выздороветь 337 471 пациенту. Больше всего инфицированных выявили в США – 435 160 человек.
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