24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Джордж Клуни и его жена пожертвовали миллион долларов на борьбу с коронавирусом

- Читати новину українською
Джордж Клуни с женой / Фото: Getty Images

Знаменитый американский актер Джордж Клуни и его жена, адвокат Амаль Клуни приобщились к числу звезд, которые помогают в борьбе с коронавирусом и пожертвовали один миллион долларов. Средства они распределили между шестью благотворительными фондами.

Люди шоу-бизнеса активно приобщаются к уничтожению коронавирусной болезни и финансово способствуют этому. Супруги Джорджа и Амаль Клуни не остались в стороне от проблемы. Об их поступке сообщает издание People.

Читайте также: Как дети переносят коронавирус: певица Пинк подробно описала симптомы у ее сына

Выделенные деньги пара направила в шесть благотворительных фондов. Часть взноса Клуни перечислили на поддержку одного из районов Италии – Ломбардии. Именно там вспышка коронавируса нанесла наибольший вред.

В материале издания говорится о том, что в этом регионе у Джорджа Клуни есть дом. Средства, которые пожертвовал актер, будут распределены между медицинскими учреждениями Ломбардии.

Добавим, по состоянию на 9 апреля в мире зафиксировали 1 532 439 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 89 716 человек. Удалось выздороветь 337 471 пациенту. Больше всего инфицированных выявили в США – 435 160 человек.

Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 Джордж Клуни LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:40 "Почему женщины убивают": что известно про 2 сезон популярного сериала
Юлія Михайлова
сегодня 13:22 Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары
Марта Вересюк
8 апреля 14:16 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
8 апреля 11:19 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
8 апреля 10:48 Убили лидера группы "Лесик Band": самые известные песни музыкантов, которые знают во Львове
Уляна Журба

Новости
Больше новостей