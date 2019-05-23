Джордж Клуни раскрыл жуткие детали ДТП в Италии

13 Читати новину українською
Джордж Клуни
Джордж Клуни / www.gettyimages.com

Голливудский актер Джордж Клуни попал в ДТП на итальянском острове Сардиния 10 июля 2018 года. Мопед знаменитости столкнулся с автомобилем Mercedes неподалеку от отеля Ollastu, после чего Клуни получил травмы таза, рук и ног. Актер на днях рассказал новые подробности инцидента в Италии.

О ДТП Клуни вспомнил в интервью изданию Hollywood Reporter, которое было посвящено выходу ленты "Уловка-22".

Читайте также: Я сорвал джекпот, – Джордж Клуни откровенно рассказал о семейной жизни

После инцидента Джордж Клуни решил распрощаться со своим мотоциклом марки Harley Davidson и выставил его на продажу. В объявлении говорилось о том, что актер навсегда закончил свои поездки на мотоцикле (именно так считает супруга Джорджа Амаль Клуни). Однако в интервью звезда отметил, что отказался от своего увлечения лишь на некоторое время.

Я врезался на мотоцикле в автомобиль на скорости 112 км в час. Удар был так силен, что мой шлем раскололся пополам, с меня слетела обувь. Я сильно пострадал. Я просто ждал, пока выключатель сработает.  Если можно иметь девять жизней, то я получил все сразу – так что я отказался от езды на мотоцикле на некоторое время,
– признался Клуни.

джордж клуні
Джордж Клуни / The Daily Mail

Актер добавил, что ДТП стало ярким воспоминанием из Италии. "Я разбил мотоцикл. Это был действительно интересный момент. Я узнал, что действительно не могу летать. Я очень хорошо усвоил этот урок", – отметил Джордж.

Кроме того, очевидцем инцидента стал Грант Хеслов – исполнительный продюсер сериала "Уловка-22". Именно он держал Клуни на руках до приезда медиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений George Clooney (@ge0rge_clo0ney)

 

 

blog_ava
Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
сегодня
25740
Теги: LifeStyle Голливуд Аварии и ДТП Джордж Клуни Новости культуры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
сегодня 16:29 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
60
"В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
сегодня 13:23 "В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
Юлія Ліпенцева 113
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
22 мая 20:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
1087
Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
22 мая 14:03 Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
Марта Вересюк 654
"Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
22 мая 11:12 "Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
Юлія Ліпенцева 680
Новости
Больше новостей
Залиште відгук