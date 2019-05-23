Джордж Клуни раскрыл жуткие детали ДТП в Италии

Голливудский актер Джордж Клуни попал в ДТП на итальянском острове Сардиния 10 июля 2018 года. Мопед знаменитости столкнулся с автомобилем Mercedes неподалеку от отеля Ollastu, после чего Клуни получил травмы таза, рук и ног. Актер на днях рассказал новые подробности инцидента в Италии.

О ДТП Клуни вспомнил в интервью изданию Hollywood Reporter, которое было посвящено выходу ленты "Уловка-22".

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После инцидента Джордж Клуни решил распрощаться со своим мотоциклом марки Harley Davidson и выставил его на продажу. В объявлении говорилось о том, что актер навсегда закончил свои поездки на мотоцикле (именно так считает супруга Джорджа Амаль Клуни). Однако в интервью звезда отметил, что отказался от своего увлечения лишь на некоторое время.

Я врезался на мотоцикле в автомобиль на скорости 112 км в час. Удар был так силен, что мой шлем раскололся пополам, с меня слетела обувь. Я сильно пострадал. Я просто ждал, пока выключатель сработает. Если можно иметь девять жизней, то я получил все сразу – так что я отказался от езды на мотоцикле на некоторое время,

– признался Клуни.



Джордж Клуни / The Daily Mail

Актер добавил, что ДТП стало ярким воспоминанием из Италии. "Я разбил мотоцикл. Это был действительно интересный момент. Я узнал, что действительно не могу летать. Я очень хорошо усвоил этот урок", – отметил Джордж.

Кроме того, очевидцем инцидента стал Грант Хеслов – исполнительный продюсер сериала "Уловка-22". Именно он держал Клуни на руках до приезда медиков.