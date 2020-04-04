24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Джорджио Армани откровенно рассказал о влиянии пандемии коронавируса на модную индустрию

- Читати новину українською
Джорджио Армани / Фото: Getty Images

Всемирно известный дизайнер Джорджио Армани является одним из самых активных борцов с пандемией коронавируса, которая царит в Италии. Он рассказал, какой урок нужно вынести модной индустрии из ситуации, которая сложилась в мире.

Все сферы деятельности людей сейчас страдают от COVID-19. Мир остановился в ожидании, когда смертельная болезнь исчезнет. Потерпела поражение и индустрия моды. В связи с активным распространением коронавирусной болезни, модельер Джорджио Армани написал открытое письмо изданию WWD.Там мужчина рассказал о науке, которой стоит научиться сегодня.

Читайте также: ELLE Canada рекомендует держать дистанцию: обложка глянца вышла без моделей

На карантине предприниматели массово сокращают расходы, фабрики, которые имеют возможность перепрофилироваться на изготовление средств защиты от коронавируса – делают это. Таким образом пытаются справиться со сложным положением и помочь людям в скованное время.

Джорджио Армани является одним из тех, кто приобщился к борьбе с пандемией коронавируса. В своем письме изданию он отметил, что индустрия моды должна замедлиться, а количество ее продукции уменьшиться. Дизайнер говорит, что так можно заставить потребителя ценить труд, который вложен в каждую вещь и дорожить ею. Он подчеркивает необходимость пересмотреть суть системы, которая есть в этом бизнесе.

Упадок индустрии начался тогда, когда в сегменте роскоши были внедрены методики fast-fashion, имитирующие бесконечный цикл доставки новых вещей, которые заставляют покупать больше и больше. В то же время все стали забывать, что настоящая роскошь требует времени, чтобы быть оцененной по достоинству. Я не вижу смысла в том, чтобы у какой-то из курток, которые созданы под лейблом Giorgio Armani, было всего три недели, чтобы быть проданной. Иначе потом ее уже считают устаревшей моделью и ее нужно чем-то заменить, очень похожим, но обязательно новым. Я так никогда не работал и в принципе считаю такой подход аморальным,
– сказал дизайнер.

Добавим, фабрики Джорджио Армани присоединились к другим модным домам и во время вспышки коронавируса извлекают необехдимые средства защиты от болезни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Giorgio Armani (@giorgioarmani)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Giorgio Armani (@giorgioarmani)

По состоянию на 4 апреля в мире зафиксировано более миллиона случаев коронавируса. Больше всего больных в США. Там за последние сутки подтвердили более 35 000 новых пациентов и 1 480 человек умерли. В общем обнаружили 278 458 случаев COVID-19 и 7 159 смертей. Выздоровели 9 897 человек.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода
Комментарии

Читайте также

сегодня , 15:40 Селена Гомес призналась, какое психическое заболевание у нее диагностировали
Новини шоу-бізнесу 1690
сегодня , 12:02 Квитка Цисык – душа Украины: биография известной певицы
Новини шоу-бізнесу 4954
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
Новини України 41282
сегодня , 11:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 183099
сегодня , 10:25 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Кіно 2271
сегодня , 07:00 Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина
Новини України 59930
сегодня , 14:47 Коронавирус в Испании: количество смертей впервые уменьшилось за последнюю неделю
Здорове життя 67897
сегодня , 11:36 Певица Pink заподозрила у себя коронавирус и сообщила результаты тестов
Новини шоу-бізнесу 940
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
3 апреля 14:29 Умер культовый дизайнер Серджио Росси: какие голливудские модницы были его поклонницами
Юлія Михайлова
3 апреля 13:10 5 комедий с Эдди Мерфи, которые больше всего понравились зрителям
Юлія Михайлова
2 апреля 19:00 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
2 апреля 13:22 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук