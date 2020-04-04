Джорджио Армани откровенно рассказал о влиянии пандемии коронавируса на модную индустрию

Всемирно известный дизайнер Джорджио Армани является одним из самых активных борцов с пандемией коронавируса, которая царит в Италии. Он рассказал, какой урок нужно вынести модной индустрии из ситуации, которая сложилась в мире.

Все сферы деятельности людей сейчас страдают от COVID-19. Мир остановился в ожидании, когда смертельная болезнь исчезнет. Потерпела поражение и индустрия моды. В связи с активным распространением коронавирусной болезни, модельер Джорджио Армани написал открытое письмо изданию WWD.Там мужчина рассказал о науке, которой стоит научиться сегодня.

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На карантине предприниматели массово сокращают расходы, фабрики, которые имеют возможность перепрофилироваться на изготовление средств защиты от коронавируса – делают это. Таким образом пытаются справиться со сложным положением и помочь людям в скованное время.

Джорджио Армани является одним из тех, кто приобщился к борьбе с пандемией коронавируса. В своем письме изданию он отметил, что индустрия моды должна замедлиться, а количество ее продукции уменьшиться. Дизайнер говорит, что так можно заставить потребителя ценить труд, который вложен в каждую вещь и дорожить ею. Он подчеркивает необходимость пересмотреть суть системы, которая есть в этом бизнесе.

Упадок индустрии начался тогда, когда в сегменте роскоши были внедрены методики fast-fashion, имитирующие бесконечный цикл доставки новых вещей, которые заставляют покупать больше и больше. В то же время все стали забывать, что настоящая роскошь требует времени, чтобы быть оцененной по достоинству. Я не вижу смысла в том, чтобы у какой-то из курток, которые созданы под лейблом Giorgio Armani, было всего три недели, чтобы быть проданной. Иначе потом ее уже считают устаревшей моделью и ее нужно чем-то заменить, очень похожим, но обязательно новым. Я так никогда не работал и в принципе считаю такой подход аморальным,

– сказал дизайнер.

Добавим, фабрики Джорджио Армани присоединились к другим модным домам и во время вспышки коронавируса извлекают необехдимые средства защиты от болезни.

По состоянию на 4 апреля в мире зафиксировано более миллиона случаев коронавируса. Больше всего больных в США. Там за последние сутки подтвердили более 35 000 новых пациентов и 1 480 человек умерли. В общем обнаружили 278 458 случаев COVID-19 и 7 159 смертей. Выздоровели 9 897 человек.