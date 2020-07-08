Голливудский актер Джуд Лоу не жалуется на отсутствие работы. Каждый год он снимается в успешных телепроектах, которые прибавляют ему не только капиталы, но и популярность. Теперь Джуд Лоу ведет переговоры с Disney, чтобы предстать в новом фильме о Питере Пэне.

По данным журнала Variety, знаменитый красавчик может перевоплотиться в главного злодея ленты о Питере Пэне – Капитана Крюка. И, видимо, эта роль понравилась Джуду Лоу, ведь в противном случае он бы сразу отказался от проекта Disney. По данным СМИ, контракт на сотрудничество актер еще не подписал.

Смотрите также Лилия Ребрик снимется в новой комедии "Квартала 95": первые кадры со съемок

Известно, что новый фильм станет киноадаптацией классического мультфильма 1953 года. Анимационная лента стала одной из самых успешных в истории Disney, поэтому и не удивительно, что ее захотели экранизировать даже после неудачных фильмов о Питере Пэне.

Режиссером станет Дэвид Лоури, известный по семейному фэнтези "Пит и его дракон". Сценарий он уже успел разработать совместно с Тоби Хальбруксом, поэтому все готово к началу съемочного процесса.

Кто раньше играл Капитана Крюка

Персонаж Капитана Крюка хорошо известен любителям семейных фильмов. Как и в книге о Питере Пэне, так и в серии фильмов, он предстает перед зрителями как злой и хитрый главарь пиратов из острова Неверленд.

Одним из первых, кто перевоплотился в злодея и соперника Питера Пэна, был актер Дастин Хоффман. Он предстал в фильме "Капитан Крюк", вышедшего на экраны в 1991 году.



Капитан Крюк в исполнении Дастина Хоффмана / Фото World Press

Уже в 2003 году персонаж вернулся на экраны в ленте "Питер Пэн". Здесь злодея мастерски сыграл Джейсон Айзекс.



Джесон Айзек в фильме "Питер Пэн" / Фото IMDb

Увидеть главаря пиратов можно и в сериале "Однажды в сказке". Первые эпизоды телепроекта вышли на экран в 2011 году. Капитана Крюка там сыграл Колин О'Донохью. Впервые этот персонаж осовременили, что понравилось зрителям сериала.



Капитан Крюк в сериале "Однажды в сказке" / Фото Kino-teatr

В новой ленте 2015 года Капитан Крюк предстал благодаря актеру Гарретту Хедлунду. И, стоит отметить, этот образ самый близкий к Джуду Лоу.



Капитан Крюк в фильме 2015 года / Фото Penterest