Джуд Лоу женится на Филиппе Коан этой весной, – СМИ

Слухи о женитьбе знаменитого британского актера Джуда Лоу с психологом Филиппой Коан снова взрывают сеть. Как сообщают иностранные СМИ, они свяжут себя узами брака в мае 2019 года

Несмотря на то, что роман британского киноактера Джуда Лоу и его землячки Филиппы Коан продолжаются уже более 4 лет, звездная пара пока не сделала официального заявления о вступлении в брак. Однако издание The Sun сообщает, что по словам инсайдеров, пышная церемония по случаю их свадьбы состоится уже этой весной.

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Отмечается, что на торжество приедет много звездных друзей пары, а само празднование будет довольно роскошным.

Джуд и Филиппа вместе уже несколько лет и они очень хорошо ладят, поэтому свадьба – это логический следующий шаг в их отношениях. Церемония будет достаточно старомодной – с большим количеством выпивки и танцами до утра. На ней соберутся все старые друзья Джуда Лоу, начиная от лондонских друзей детства, заканчивая теми, с кем он вместе начинал свою актерскую карьеру,

– говорилось в заявлении инсайдера.



Джуд Лоу и Филиппа Коан / Instagram / @lauraleejewellery