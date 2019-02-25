Джуд Лоу женится на Филиппе Коан этой весной, – СМИ

222 Читати новину українською
Джуд Лоу и Филиппа Коан поженятся весной 2019 года
Джуд Лоу и Филиппа Коан поженятся весной 2019 года / Instagram / @holacom

Слухи о женитьбе знаменитого британского актера Джуда Лоу с психологом Филиппой Коан снова взрывают сеть. Как сообщают иностранные СМИ, они свяжут себя узами брака в мае 2019 года

Несмотря на то, что роман британского киноактера Джуда Лоу и его землячки Филиппы Коан продолжаются уже более 4 лет, звездная пара пока не сделала официального заявления о вступлении в брак. Однако издание The Sun сообщает, что по словам инсайдеров, пышная церемония по случаю их свадьбы состоится уже этой весной.

Читайте также: Двукратная обладательница премий Грэмми вышла замуж за полицейского: романтические фото

Отмечается, что на торжество приедет много звездных друзей пары, а само празднование будет довольно роскошным.

Джуд и Филиппа вместе уже несколько лет и они очень хорошо ладят, поэтому свадьба – это логический следующий шаг в их отношениях. Церемония будет достаточно старомодной – с большим количеством выпивки и танцами до утра. На ней соберутся все старые друзья Джуда Лоу, начиная от лондонских друзей детства, заканчивая теми, с кем он вместе начинал свою актерскую карьеру,
– говорилось в заявлении инсайдера.

Джуд Лоу одружується
Джуд Лоу и Филиппа Коан / Instagram / @lauraleejewellery

blog_ava
Оскар-2019: хронология объявления победителей
сегодня
764
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Оскар-2019: хронология объявления победителей
сегодня 06:33 Оскар-2019: хронология объявления победителей
764
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
23 февраля 15:37 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 3656
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
23 февраля 13:40 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
9982
Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
22 февраля 20:00 Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
Євгенія Мазур 384
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
22 февраля 16:22 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
386
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук