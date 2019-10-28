Джулии Робертс – 52: 7 лучших ролей актрисы, которые вы обязаны увидеть

Сегодня, 28 октября, свой день рождения празднует голливудская актриса Джулия Робертс, которую мы любим за ее очаровательную улыбку, всегда сияющие глаза, доброту, простоту, и, безусловно, за все кинокартины, в которых она приняла участие. Фильмы американской любимицы в мировом прокате заработали более 5 миллиардов долларов.

За все время своей карьеры голливудской красотке пришлось сыграть немало блестящих ролей, которые подтверждали ее уникальность и талант, поэтому редакция LifeStyle 24 выбрала 7 лучших ролей Джулии Робертс, среди которых вы точно выберете фильм, который скрасит ваш вечер.

Читайте также: 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка

"Красотка" (Pretty Woman)

Всем известно, чтобы получить что-то стоящее – нужно рискнуть. Не каждый находит в себе силы на авантюру, впрочем те, кто все-таки соглашаются – получают наибольшее вознаграждение. После того, как от роли Вивиан отказались абсолютно все приглашенные голливудские актрисы, Джулия Робертс решила рискнуть и не ошиблась. Роль уличной проститутки, которая за 3000 долларов соглашается провести неделю со своим клиентом, сделала ее главной актрисой Голливуда.



Кадр из фильма "Красотка" / IMDb

Что интересно, зрители очень полюбили Вивиан, забыв даже о ее профессии после того, когда увидели, как длинноногая красавица плачет в оперном театре или после того, как она ставит на свое место высокомерных продавщиц с Родео-драйв.

Что тут говорить, кажется, фильм "Красотка" мы можем пересматривать каждый раз, как впервые, ведь одна из самых красивых голливудских сказок про Золушку давно стала классикой.

Смотрите трейлер фильма "Красотка": видео

"Одиннадцать друзей Оушена" (ocean's Eleven)

Не прошло и суток с момента выхода Дэнни Оушена из тюрьмы, как он уже запланировал одно из самых сложных и самых дерзких ограблений. Дэнни подбирает команду из одиннадцати "профессионалов своего дела", которые намерены сделать самую сложную кражу.

А все ради невероятной Джулии Робертс, которая в фильме играет жену Дэнни Оушена, хоть и бывшую. Тесс Оушен покинула вора и мошенника, поэтому у нее появился новый ухажер-миллиардер и мафиози Терри Бенедикт. Дэнни хочет вернуть свою жену-красавицу, поэтому решает ограбить сразу три казино.



Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена" / IMDb

В команде роскошных смокингов, Джулии Робертс досталась единственная женская роль. И, можно сказать, совсем не эпизодная, ведь из-за нее проигрывают и воруют миллиарды, а такие замечательные мужчины, как Джордж Клуни и Энди Гарсия ведут себя как мальчики-подростки, которые готовы на что угодно ради любимой.

Смотрите трейлер фильма "Одиннадцать друзей Оушена": видео

"Ешь, молись, люби" (Eat, Pray, Love)

Название этого прекрасного фильма говорит само за себя. Что нам нужно в жизни? Как именно найти саму себя? Как быть счастливой? Как жить в гармонии с собой? Все просто: для этого стоит лишь есть, молиться и любить. На первый взгляд может показаться: да разве в этом смысл жизни? И чтобы понять всю суть, стоит посмотреть фильм с участием Джулии Робертс, которая так прекрасно передала нам весь спектр эмоций и ощущений, с которыми мы должны двигаться в жизни.

Героиня Элизабет панически боясь перемен, решила изменить свою серую и будничную жизнь и отправиться в долгий путь без четкого плана, зная лишь примерный маршрут. Безусловно, это один из лучших фильмов о путешествии и поиски собственного я.



Кадр из фильма "Ешь, молись, люби" / IMDb

Героиня фильма едет сначала в Италию, где познает все тонкости самого мелодичного в мире языка, пробует вкусную итальянскую пасту и пиццу, гуляет по историческим местам, а после этого отправляется в Индию, чтобы поближе познакомиться с самим собой и испытать на себе силу молитвы. А свой внутренний покой и баланс Элизабет находит на море в Индонезии. Именно там ее ждет важнейшее приключение, которое случается с нами в жизни – любовь.

Смотрите трейлер фильма "Ешь, молись, люби": видео

"Эрин Брокович" (Erin Brockovich)

Брэд Питт и Джордж Клуни во время съемок фильма "Одиннадцать друзей Оушена" всячески подшучивали над Джулией Робертс. Они подбрасывали ей конверт с 20-долларовой купюрой с запиской: "Слышали, что ты за роль двадцатку берешь?". А все потому, что за роль в фильме "Эрин Брокович" актриса получила свой исторический крупнейший гонорар в размере 20 миллионов долларов. Она стала первой женщиной, которая получила такой гонорар.

Читайте также: Джулия Робертс вдохновилась легендарным образом героини из фильма "Красотка": стильные фото актрисы

Что интересно, для этой роли Робертс была вынуждена научиться писать правой рукой, ведь в жизни она левша. Именно за эту биографическую ленту актриса получила желанный титул актеров – Оскар.



Кадр из фильма "Эрин Брокович" / IMDb

Это невероятная история красивой и решительной женщины, основанная на реальных событиях. Доведенная до отчаяния, одинокая мама троих детей Эрин Брокович напрашивается на работу в небольшую юридическую фирму.

В отличие от опытных юристов замечает важную деталь в иске против огромной корпорации. Без гонорара берется за дело, обреченное на проигрыш. И, несмотря на трудности, доводит его до конца.

Смотрите трейлер фильма "Эрин Брокович": видео

"Ноттинг Хилл" (Notting Hill)

Романтическая комедия – самый любимый жанр Джулии Робертс, ведь именно в таких фильмах она выкладывается на все сто, и чувствует себя в кадре, будто рыба в воде.

По сюжету, зрителей ждет потрясающая романтическая история между людьми из совершенно разных миров. Уильям Текер – скромный владелец книжного магазина в лондонском районе Ноттинг Хилл, он любит свою жизнь и свою работу, впрочем, есть одна деталь, которая не позволяет пазлику сложиться – ему чего-то таки не хватает.



Кадр из фильма "Ноттинг Хилл" / IMDb

Поэтому жизнь Текера изменится в тот момент, когда однажды популярная кинозвезда мирового уровня Анна Скотт зайдет к нему в книжную лавку, чтобы купить путеводитель.

Смотрите трейлер фильма "Ноттинг Хилл": видео

"Сбежавшая невеста" (Runaway Bride)

Роль в фильме "Сбежавшая невеста" изначально предназначалась Сандре Буллок. Но когда выбрали Робертс, Буллок отомстила через 10 лет, когда в 2009 году сыграла главную женскую роль в фильме "Предложение", которая изначально предназначалась Робертс.

Читайте также: Джулия Робертс поразила стильным образом на торжественном мероприятии: фото

И снова на одной съемочной площадке любимые Джулия Робертс и Ричард Гир. Эту романтическую комедию поклонники часто называют "Красотка 2". У главной героини Мэгги есть одна плохая привычка – она сбегает со своей свадьбы и такой фокус провернула уже 3 раза.



Постер фильма "Невеста беглянка" / IMDb

Ее четвертой попыткой становится журналист Айк, который влюбился в женщину. Интересно, провернет ли Джулия Робертс свой любимый трюк в очередной раз? Кстати, в реальной жизни она так и поступила. В 1990 году актриса сбежала накануне собственной свадьбы.

Смотрите трейлер фильма "Сбежавшая невеста": видео

"Свадьба лучшего друга" (My Best friend's Wedding)

В университетские времена лучшие друзья Джулианна и Майкл договорились, что обязательно поженятся, если до 28 лет не найдут себе пару.

Кадр из фильма "Свадьба лучшего друга" / IMDb

Итак, накануне своего дня рождения Майкл сообщает Джулианне, что наконец встретил свою вторую половинку и приглашает подругу на свадьбу. Однако именно в этот момент Джулианна осознает, что любит Майкла и намеренна вернуть парня любой ценой.

Смотрите трейлер фильма "Свадьба лучшего друга": видео