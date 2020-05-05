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Джулия Робертс одела свое лучшее платье и представила, что она на Met Gala

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Джулия Робертс
Джулия Робертс / Instagram / @juliaroberts

Американская актриса Джулия Робертс редко выходит на красные дорожки светских событий и не тратит лишние средства на гламурную жизнь. Известно, что элитный бал костюмов в музее Метрополитен Met Gala является недешевым удовольствием, но из-за его отмены в 2020 году Джулия позволила себе немного иронии.

На своей инстаграм-странице 52-летняя актриса опубликовала фото, на котором стоит одетая в пышное черно-белое платье со шлейфом на краю ванны и смотрит в окно. В руках женщина держит стакан с жидким содержимым, возможно, алкоголем и поделилась, что вчера так и не пошла на бал Met Gala.

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"Вот я ... не собираюсь сегодня вечером на бал", – говорится в тексте к фотографии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

 

Бал Института костюма, который еще часто называют "фэшн-Оскаром", должен был состояться 4 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Следовательно немало звезд отложили свои яркие образы на следующий год, а некоторые, такие как Кэти Перри, даже показали, в каком эпатажном наряде должны были прийти на событие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

 

Вероятно, платье Джулии Робертс с этой фотографии тоже должно было красоваться на красной дорожке Met Gala 2020.

Напомним, что западные СМИ недавно сообщали, что Джулия Робертс во время каранатина приняла решение развестись со своим мужем Даниэлем Модером после 18 лет брака. Супруги якобы разъехались по разным домам (она – в Сан-Франциско, а он – в Лос-Анджелесе) и уже готовят бумаги для развода сразу после завершения карантина. У супругов есть трое детей.

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Met Gala Мода Голливуд Джулия Робертс Стиль и мода
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