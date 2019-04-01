Джулия Робертс ошеломила стильным образом на торжественном мероприятии: фото

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Джулия Робертс в Голливуде
Джулия Робертс в Голливуде / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Джулия Робертс до сих пор остается эталоном стиля и женственности в Голливуде. Звезда подтвердила неофициальный статус публичным выходом в изумрудном костюме.

Лос-Анджелес – это настоящая Мекка для голливудских знаменитостей, ведь именно в этом городе каждый день происходят громкие светские события, которые невозможно пропустить. Одно из таких мероприятий – торжественное открытие звезды на знаменитой Аллее славы.

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На этот раз престижную награду получила 62-летняя жена Тома Хэнкса – Рита Уилсон. Поддержать актрису в такой знаковый день пришли не только ближайшие его родственники, но и звездные друзья. В частности, 51-летняя Джулия Робертс.

Перед камерами звезда появилась в роскошном изумрудном костюме с широкими брюками и удлиненным пиджаком. К наряду Джулия Робертс подобрала черную обувь на каблуках, разноцветную сумку и розовые очки. Волнистые волосы и лаконичный макияж завершили эффектный look знаменитости.

Счастливый день Риты Уилсон,
– прокомментировала событие Джулия Робертс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberrts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberrts)

А вот виновница торжественного мероприятия предстала перед журналистами и поклонниками в черном платье, расшитом белыми камнями. Рита Уилсон дополнила свой образ босоножками на каблуках и украшениями. Выглядела голливудская актриса очень счастливой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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