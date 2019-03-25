Джулия Робертс рассказала, почему запретила детям смотреть телевизор и пользоваться соцсетями

Оскароносная голливудская актриса Джулия Робертс недавно сыграла главную роль в фильме "Возвращение Бена", в котором ее сын – наркоман. Знаменитость призналась, что после съемок картины, она стала еще более строгой и осторожной в отношении к своим детям, а также внедрила ряд определенных ограничений.

Недавно на большой украинский экран вышла кинолента "Возвращение Бена", в котором 51-летняя Джулия Робертс играет мать подростка-наркомана. В своем новом интервью для издания The Sun голливудская актриса призналась, что после этой сложной роли, она стала значительно строже к своим 14-летним близнецам Хейзел и Финнеас и 11-летнему Генри.

Читайте также: Оскар – не показатель таланта, – Джулия Робертс сделала громкое заявление о своей награде

Звезда призналась, что не видит необходимости таким маленьким детям пользоваться социальными сетями, а также смотреть отдельные телевизионные программы.

Если собрать опасения всех родителей, то можно просто закрыть дверь и никогда не выпускать детей из дома. Здесь главное не вдаваться в панику, а настроиться на позитивный и оптимистичный лад. Поэтому ограничения, конечно, временные. Мои дети просто пока еще слишком маленькие, поэтому я не понимаю, чем им сейчас могут пригодиться все эти социальные медиа,

– сказала Джулия Робертс.

Актриса призналась, что лучше то время, которое они могут потратить за просмотром социальных сетей, они проведут вместе с душевными разговорами. По ее мнению, только окружение влияет на то, какими вырастают дети.

Во время подготовки к роли я узнала о наркотиках больше, чем знала раньше. Сама я выросла в очень маленьком городке, где психотропные вещества не были частью школьной жизни. А, если и были, то я просто об этом не знала, мое окружение было не из таких. Поэтому я даже не догадывалась, какое сильное влияние могут оказывать сверстники, будь-то предложение попробовать запрещенные препараты, или что-то еще,

– заверила 51-летняя Джулия.