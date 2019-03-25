Джулия Робертс рассказала, почему запретила детям смотреть телевизор и пользоваться соцсетями

69 Читати новину українською
Джулия Робертс
Джулия Робертс / Instagram/ @juliaroberrts

Оскароносная голливудская актриса Джулия Робертс недавно сыграла главную роль в фильме "Возвращение Бена", в котором ее сын – наркоман. Знаменитость призналась, что после съемок картины, она стала еще более строгой и осторожной в отношении к своим детям, а также внедрила ряд определенных ограничений.

Недавно на большой украинский экран вышла кинолента "Возвращение Бена", в котором 51-летняя Джулия Робертс играет мать подростка-наркомана. В своем новом интервью для издания The Sun голливудская актриса призналась, что после этой сложной роли, она стала значительно строже к своим 14-летним близнецам Хейзел и Финнеас и 11-летнему Генри.

Читайте также: Оскар – не показатель таланта, – Джулия Робертс сделала громкое заявление о своей награде

Звезда призналась, что не видит необходимости таким маленьким детям пользоваться социальными сетями, а также смотреть отдельные телевизионные программы.

Если собрать опасения всех родителей, то можно просто закрыть дверь и никогда не выпускать детей из дома. Здесь главное не вдаваться в панику, а настроиться на позитивный и оптимистичный лад. Поэтому ограничения, конечно, временные. Мои дети просто пока еще слишком маленькие, поэтому я не понимаю, чем им сейчас могут пригодиться все эти социальные медиа,
– сказала Джулия Робертс.

Актриса призналась, что лучше то время, которое они могут потратить за просмотром социальных сетей, они проведут вместе с душевными разговорами. По ее мнению, только окружение влияет на то, какими вырастают дети.

Во время подготовки к роли я узнала о наркотиках больше, чем знала раньше. Сама я выросла в очень маленьком городке, где психотропные вещества не были частью школьной жизни. А, если и были, то я просто об этом не знала, мое окружение было не из таких. Поэтому я даже не догадывалась, какое сильное влияние могут оказывать сверстники, будь-то предложение попробовать запрещенные препараты, или что-то еще,
– заверила 51-летняя Джулия.

blog_ava
Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
сегодня
58844
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 2607
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
24 марта 12:00 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4965
От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
24 марта 11:05 От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
4
Принцессе Евгении – 29: как выглядела внучка Елизаветы II в детстве
23 марта 19:24 Принцессе Евгении – 29: как выглядела внучка Елизаветы II в детстве
978
Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
23 марта 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
Альона Захарова 645
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук