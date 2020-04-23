Джулия Робертс разводится с мужем после 18 лет брака, – СМИ

Голливудская киноактриса Джулия Робертс вместе с мужем Даниэлем Модером приняли решение развестись после всех невзгод. На такие кардинальные изменения повлиял карантин, во время которого пара долгое время находилась вместе.

По информации инсайдеров издания New Idea, во время карантина супруги непрерывно конфликтовали, передает Gossip Cop. Замкнутое пространство негативно повлияло на них обоих. Ранее пара уже заявляла о проблемах в отношениях, но они, вроде, помирились ради детей – 15-летних близнецов Хейзел и Финнеаса, а также 12-летнего Генри.

Интересно Брюс Уиллис проводит карантин с экс-женой Деми Мур: дочь пары объяснила решение отца

Теперь же в СМИ утверждают, что пара подает на развод и начнет бракоразводный процесс сразу после завершения карантина в США. Кроме этого, актриса решила продать их общий дом и съехать вместе с детьми в другой особняк. Еще до карантина она приобрела поместье в Сан-Франциско, где всегда мечтала жить. Даниэль же останется в другом доме в Лос-Анджелесе.

Додамо, що карантин по всьому світу спричинив чимало розлучень по всьому світу. Люди, які завжди зустрічались лише по вечорах після роботи і проводили час до наступного ранку, були не готовими жити з партнером в повній ізоляції близько двох місяців. Можливо, подружжя Джулії та Даніеля не стало виключенням, втім, пара офіційно не прокоментувала жодних чуток.