"Джуманджи: Следующий уровень": в сети появился финальный трейлер к приключенческому фильму

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"Джуманджи: Следующий уровень"
"Джуманджи: Следующий уровень" / IMDb

Уже вскоре на большой мировой экран, а также в украинский прокат выйдет новая часть фэнтезийного фильма "Джуманджи: Следующий уровень". Приключениями будет поражать непревзойденный актерский состав, а обновленный сюжет и еще лучшая съемка – будут покорять сердца одно за одним.

Финальный трейлер картины опубликовали представители компании Sony, которая занимается съемками фильма, на их ютуб-канале.

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Как известно, фильм "Джуманджи: Следующий уровень" станет продолжением предыдущей части под названием "Джуманджи: Зов Джунглей". Несмотря на то, что до премьеры осталось меньше месяца, создатели новой части о необычной игре и ее участниках подробности сюжета не раскрывают.

Известно лишь то, что вместо детей и подростков, которые были главными героями предыдущих частей, в центре сюжета предстанут старенькие дедушки, которые, согласившись на условия волшебной настольной игры, превратятся в красивых парней.

Одного из пенсионеров сыграет Дэнни Де Вито, которому достанется мускулистое тело Дуэйна Джонсона. Также в третьей части франшизы сыграют актеры, которые снимались в предыдущей "Джуманджи: Зов Джунглей". Среди них Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан и Ник Джонас. С дебютом в "Джуманджи" можно поздравить Дэнни Де Вито, Дэнни Гловера и Awkwafina.

Смотреть финальный трейлер к фильму "Джуманджи: Следующий уровень": видео

Смотреть украинский трейлер к фильму "Джуманджи: Следующий уровень": видео

 

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Теги: Голливуд LifeStyle Кино
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