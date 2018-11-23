Dzidzio презентовал романтический клип к песне "Моя любов": трогательное видео

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Dzidzio песня "Моя любов"
Dzidzio песня "Моя любов" / Скриншот

Украинский певец Dzidzio покоряет украинских меломанов новинкой. Артист выпустил клип к романтической песне "Моя любов", который стал саундтреком к комедии "DZIDZIO. Первый раз".

Премьера трогательного ролика состоялась 23 ноября на YouTube-канале певца. Всего за несколько часов клип к песне "Моя любов" посмотрели около 12 тысяч пользователей сети, которые засыпали Dzidzio комплиментами.

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Сам артист предстал перед меломанами в образе ангела. Он наблюдает за главными героями фильма "DZIDZIO. Первый раз", словно опекая их своей заботой. В результате – Михаил и Квитка влюбляются друг в друга.

"В песню и клип "Моя любов" я вложил большие чувства. Откройте свое сердце и только с искренними намерениями в нем заживет настоящая любовь. Эта песня для людей, чтобы они наряду со всеми невзгодами и окружающими их образами вспомнили, что есть любовь!"– рассказал Dzidzio.

Смотрите новый клип Dzidzio к песне "Моя любов" (видео):

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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