В Украине завершились съемки новой комедии "Звезды по обмену". Главные роли в ленте исполнили певцы Дзидзьо и Оля Полякова. Сейчас в сети презентовали первые кадры, которые заинтересовали киноманов.

О завершении съемок фильма объявил Дзидзьо, который поделился фотографией с Олей Поляковой. Артист поблагодарил всю съемочную группу и анонсировал выход комедии "Звезды по обмену".

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"У нас шапка – это киношная традиция праздновать окончание съемок и поблагодарить каждого человека, который принимал участие в съемках. Мы – счастливые люди. Скоро фильм "Звезды по обмену", – написал Дзидзьо в сети.

Что известно о комедии "Звезды по обмену"

В центре сюжета новой украинской комедии – две харизматичные звезды, враждующие между собой. Авторы проекта с юмором выбрали имена главных героев: Поля Молякова и Фома Михайловский. Артисты ненавидят друг друга и используют каждую возможность, чтобы подставить соперника. Однако всего один день меняет их жизнь.

По классике Голливуда, Поля и Фома меняются телами. Чтобы вернуть все, как было, главным героям нужно будет не только узнать историю друг друга, но и решить жизненные проблемы конкурента.

Это история не только о собственных амбициях. Она намного глубже и касается таких важных тем, как отношения с самыми близкими людьми, настоящие семейные ценности и любовь,

– рассказала Оля Полякова.

"Это будет легкая и жизненная комедия с реальным социальным подтекстом: нужно ценить то, что имеешь, и даже в погоне за своими амбициозными целями беречь отношения с близкими", – добавил Дзидзьо.

Главные роли в комедии получили Оля Полякова и Дзидзьо. Премьера фильма намечена на декабрь 2020 года.

Первые кадры со съемок комедии "Звезды по обмену" / Фото Film Group