На Львовщине Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) снимает новый фильм. Артист выбрал родительский дом, который идеально подошел к концепции его нового телепроекта. Сейчас в сети появились новые кадры со съемочной площадки, которые поразили красотой и живописностью украинского села Бортники.

Новые фото Дзидзьо

Фотографии Дзидзьо опубликовал на инстаграм-странице и сразу же привлек внимание пользователей сети. На фото артист драматично позировал со взъерошенными волосами на живописном поле. Красота украинской природы в сочетании с актерской игрой Дзидзьо заинтересовали киноманов. Еще одним эффектным элементом в кадре был ключ, который мужчина продемонстрировал в кадре.

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Пока Дзидзьо не раскрывает всех деталей нового проекта. Однако в заметке он признался, что хочет подать свою работу на рассмотрение зарубежных экспертов.

Тема моего нового фильма очень глубокая, коснется каждого. Пришла пора вспомнить нам, кто мы на самом деле. Фильм снят и смонтирован, идет процесс постпродакшна, хочу показать его на международных кинофестивалях,

– анонсировал Дзидзьо.



Дзидзьо показал кадры из нового фильма / Фото Instagram / @dzidzio

Эффектные кадры Дзидзьо / Фото Instagram / @dzidzio



Новый фильм с участием Дзидзьо / Фото Instagram / @dzidzio

Что известно о фильме Дзидзьо

Еще в мае 2020 года Дзидзьо рассказывал поклонникам о новой ленте в его фильмографии. Съемки прошли в селе Бортники на Львовщине, где расположен семейный дом артиста. Старенькая отцовская хата уже была в кадре в фильмах "DZIDZIO Контрабас" и "DZIDZIO Первый раз", однако на этот раз фильм будет более драматичным.

"Сколько раз я говорил себе: "Все, больше не буду снимать в этом доме, он себя исчерпал!" И когда стал вопрос, где мне снимать новый фильм на глубокую тему, которая касается каждого человека, то конкурентов ему не было! Ведь именно здесь, где я родился, и начинается мое честное, настоящее творчество", – рассказывал Дзидзьо.

Когда же киноманам ожидать трейлер и премьеру фильма, пока не сообщается.



Дзидзьо снял фильм в родительском доме / Фото Instagram / @dzidzio