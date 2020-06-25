Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) готовит для киноманов новые проекты. Артист уже снял комедию "Звезды по обмену" и анонсировал новый фильм, съемки которого пройдут на Львовщине.

Дзидзьо на съемках фильма

Новый кадр Дзидзьо опубликовал на официальной Инстарам-странице, чем рассмешил поклонников. Фото он сделал в гримерке, когда парикмахер создавала для него образ. Дзидзьо серьезно позировал перед камерой с желто-голубыми бигудями на голове.

Смотрите смешные фото Дзидзьо и Оля Полякова снялись в комедии "Звезды по обмену"

"Кино, кино, и снова кино", – написал к фото Дзидзьо.

Предполагаем, что фотографию артист сделал на съемочной площадке комедии "Звезды по обмену". 23 июня Дзидзьо похвастался кадром с Олей Поляковой, где предстал в такой же желтой футболке и с пышной прической. Комедия с участием двух харизматичных артистов выйдет на большой экран уже в декабре 2020 года.

Что известно о фильме "Звезды по обмену"

На днях в Киеве завершились съемки новой комедии "Звезды по обмену". Фильм расскажет историю двух артистов, которые враждовали между собой и не могли поделить сцену. Однако всего один случай навсегда изменит их мнение. При невероятных обстоятельствах певцы меняются телами. И чтобы вернуть все, как было, им нужно будет уладить личные проблемы своего оппонента. Создатели уверяют, что зрителей ждет курьезная комедия, которая не только рассмешит, но и заставит задуматься над отношением к другим людям.

Главные роли в фильме получили Оля Полякова и Михаил Хома (Дзидзьо). Даже имен из их персонажей понятно, что лента будет курьезной. В "Звездах по обмену" артисты перевоплотятся в Полю Молякову и Фому Михайловского. Премьера новинки кино состоится в декабре 2020 года.