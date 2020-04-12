Дзидзьо исполнил "Молитву за Украину" с симфоническим оркестром: впечатляющее видео
Известный украинский певец Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины еще в рождественское время начал работать над проектом "Государственный Гимн Украины". Однако уже тогда у музыканта появилась идея записать также и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Премьера песни состоялась 11 апреля.
Работа проходила в киевском Доме звукозаписи – это единственное место в Украине, где можно одновременно записать более 100 музыкантов и хористов. Видео впечатляющего клипа опубликовали на ютуб-странице певца.
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Работа над "Молитвой" завершилась в особый день – на Благовещение. Режиссером видео стал давний друг Михаила – Владимир Шурубура. Основной локацией выбрали достопримечательность истории и духовности – Софиевский собор.
"Молитва за Украину" – это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что сейчас выпали на долю Украины и всего мира,
– сказал Михаил Хома.
Деригентом композиции была Оксана Линево. Она является главным диригентом Оперного театра города Грац (Австрия), арт-директором Молодежного симфонического оркестра Украины / YsOU, основательницей и арт-директором Международного фестиваля LvivMozArt, Львов.
Текст песни "Молитва за Украину”:
Дай йому волю,
Дай йому долю,
Дай доброго світу,
Щастя дай, Боже, народу,
І многая, Многая літа!
Что известно о Дзидзьо?
Это украинский певец, композитор, актер, режиссер и продюсер кино. Количество просмотров на его ютуб-канале достигает более 400 миллионов. Он один из первых украинских артистов, который собрал концерт на стадионе "Арена Львов", имеет десятки музыкальных наград и три "Золотых Волчка" Украинская Киноакадемии за фильмы "DZIDZIO Контрабас" и "DZIDZIO первый раз".