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Дзидзьо исполнил "Молитву за Украину" с симфоническим оркестром: впечатляющее видео

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Дзидзьо исполнил "Молитву за Украину" / Скриншот

Известный украинский певец Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины еще в рождественское время начал работать над проектом "Государственный Гимн Украины". Однако уже тогда у музыканта появилась идея записать также и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Премьера песни состоялась 11 апреля.

Работа проходила в киевском Доме звукозаписи – это единственное место в Украине, где можно одновременно записать более 100 музыкантов и хористов. Видео впечатляющего клипа опубликовали на ютуб-странице певца.

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Работа над "Молитвой" завершилась в особый день – на Благовещение. Режиссером видео стал давний друг Михаила – Владимир Шурубура. Основной локацией выбрали достопримечательность истории и духовности – Софиевский собор.

"Молитва за Украину" – это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что сейчас выпали на долю Украины и всего мира,
– сказал Михаил Хома.

Деригентом композиции была Оксана Линево. Она является главным диригентом Оперного театра города Грац (Австрия), арт-директором Молодежного симфонического оркестра Украины / YsOU, основательницей и арт-директором Международного фестиваля LvivMozArt, Львов.

Текст песни "Молитва за Украину”:

Дай йому волю,

Дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу,

І многая, Многая літа!

Дзидзьо – "Молитва за Украину": смотрите видео

Что известно о Дзидзьо?
Это украинский певец, композитор, актер, режиссер и продюсер кино. Количество просмотров на его ютуб-канале достигает более 400 миллионов. Он один из первых украинских артистов, который собрал концерт на стадионе "Арена Львов", имеет десятки музыкальных наград и три "Золотых Волчка" Украинская Киноакадемии за фильмы "DZIDZIO Контрабас" и "DZIDZIO первый раз".

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Новости Киева Собор Новости LifeStyle Дзидзьо Музыка LifeStyle
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