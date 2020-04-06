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Дзидзьо написал 3 новых песни во время карантина

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Дзидзьо написал новые песни / Фото из соцсетей

Несмотря на карантин, украинские звезды продолжают заниматься творчеством. Так, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома написал 3 новых песни.

Об этом он рассказал в прямом эфире программы "Утреннее шоу на "24 канале". Кроме этого, он готовит подарок для своих фанатов.

К слову Украинские звезды записали видеообращение против распространения коронавируса: видео

"Я дописал три песни. Кстати, в воскресенье, 12 апреля, я сделаю подарок, который я никогда раньше не делал, то, что я покажу, будет впервые в моем творчестве. Но не буду говорить наперед, увидите все в воскресенье", – сказал Михаил Хома.

По его словам, он также дописывает сценарий к фильму и вскоре с командой будет приступать к съемкам.

Обратите внимание Съемки украинской комедии "Звезды по обмену" с Поляковой и Дзидзьо официально начались

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 LifeStyle Новости LifeStyle Дзидзьо Музыка
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