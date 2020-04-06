Дзидзьо написал 3 новых песни во время карантина
Несмотря на карантин, украинские звезды продолжают заниматься творчеством. Так, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома написал 3 новых песни.
Об этом он рассказал в прямом эфире программы "Утреннее шоу на "24 канале". Кроме этого, он готовит подарок для своих фанатов.
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"Я дописал три песни. Кстати, в воскресенье, 12 апреля, я сделаю подарок, который я никогда раньше не делал, то, что я покажу, будет впервые в моем творчестве. Но не буду говорить наперед, увидите все в воскресенье", – сказал Михаил Хома.
По его словам, он также дописывает сценарий к фильму и вскоре с командой будет приступать к съемкам.
Обратите внимание Съемки украинской комедии "Звезды по обмену" с Поляковой и Дзидзьо официально начались
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