Дзидзьо объяснил, почему не приглашает жену в свои проекты

Певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности и журналистов. Поэтому не все украинцы знают, что он счастливо женат с львовской певицей Ярославой Притулой.

Как известно, Дзидзьо – один из немногих представителей отечественного шоу-бизнеса, которые не афишируют свою личную жизнь. Поэтому певец крайне редко берется отвечать на вопросы журналистов о его жене Ярославе. Накануне премьеры проекта "Танцы со звездами 2019" он решил сделать исключение и объяснить ТСН, как он помогает жене в актерской карьере и почему не приглашает ее в собственные фильмы.

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Дзидзьо убежден, что его талантливая возлюбленная может сама достичь немалого успеха. Поэтому певец помогает ей советом или финансово, однако популяризировать проекты жены не берется.

"Я не верю в то, что можно с помощью кого-то добиться чего-то. Когда я думал, что мне должен кто-то помогать и что-то делать за меня, однако это неправильно. Правильно то, когда ты сам начинаешь активно заниматься собой, вот тогда активизируется твое желание и ты знаешь, что тебе делать. Я могу помочь Ярославе советом, финансово, но что-то сделать я не могу. Я всегда поддержу ее, в частности, по науке, но относительно деятельности – нет", – пояснил Дзидзьо.

Кроме этого, артист рассказал, чем сейчас занимается Ярослава Притула. Певица завершила обучение в популярной актерской школе и пишет песни для отечественных звезд.

Сейчас она пишет песни и закончила актерскую школу FILM.ua,

– добавил Дзидзьо.

Что известно о личной жизни Дзидзьо?Дзидзьо ведет достаточно закрытый образ жизни, поэтому журналистам известно крайне мало о его отношениях с Ярославой Притулой. Познакомилась пара во время учебы в музыкальном училище. Впоследствии перспективный артист создал собственную группу "Михаил Хома и друзья", куда пригласил Ярославу. Поженились влюбленные в 2013 году.



В программе "Светская жизнь" Дзидзьо признался, что хотел бы стать отцом. "Придет время и на это! Нюхом чую, что оно где-то недалеко, потому что пора. Мне не хватает какой-то любви другой. От публики есть, от родных и близких тоже, а то должна быть какая-то иная любовь. Такая детская любовь, которая раскрыла бы меня иным образом!" – поделился Дзидзьо.