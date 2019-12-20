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Дзидзьо показал детское фото с первой съемки для телевидения

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Дзидзьо показал архивное фото / Instagram / @dzidzio

Популярный певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) является одним из самых успешных артистов Украины. Каждый раз он поражает телезрителей яркими костюмами и неожиданными превращениями. Однако первая его съемка была особенной, а перед камерой будущий артист гордо предстал в костюме.

Соответствующим кадром Дзидзьо решил поделиться на официальной инстаграм-странице. По словам певца, его еще в школьном возрасте пригласили принять участие в записи "Новогоднего огонька". Конечно, Дзидзьо, который мечтал о сцене, согласился выступить, а его мама помогла подготовиться к съемке.

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Артист вспомнил, что накануне создания шоу мама повезла его во Львов, где и купила классический костюм и бабочку. В праздничном наряде Дзидзьо исполнил композицию Робертино Лорети и с этого и начал свой путь к шоу-бизнесу.

"Это мой первый костюм, который мама купила мне во львовском ЦУМе для моего первого выступления на телевидении в Новогоднем огоньке. Я исполнял песню из репертуара Робертино Лорети O Sole Mio. Когда я надел новый костюм, мои высокие ноты зазвучали как горный ручей. От солидности я так напрягал грудь, что едва не трескал на всю Львовскую область. Но скажу вам честно: девушкам это очень нравилось", – забавно рассказал Дзидзьо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Интересно, что Дзидзьо с детства учился академическому вокалу. Музыкальная школа, первая премия на вокальном конкурсе, училище и Университет культуры и искусств – кажется, он всегда знал, что будет выступать на сцене и постепенно воплощал свою мечту. Уже в 2009 году по инициативе Андрея Кузьменко из группы "Скрябин" Михаил Хома создал проект DZIDZIO, который сейчас является одним из самых успешных. Главной особенностью коллектива является юмор и яркие костюмы, которые всегда привлекали меломанов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новогодние праздники Дзидзьо
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