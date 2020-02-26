Дзидзьо получил огромный синяк на съемках фильма: что об этом известно

Популярный украинский исполнитель Дзидзьо работает над съемками новой ленты "Звезды по обмену". Певец рассказал, что во время ночной смены съемок получил травму.

Дзидзьо является не только прекрасным артистом, но и замечательным актером. Его не раз можно было увидеть на экранах кинотеатров. Сейчас знаменитость в очередной раз работает над созданием нового фильма. На своей странице в инстаграме звезда делится фотографиями и видео со съемочной площадки.

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Исполнитель опубликовал ролик, на котором продемонстрировал самый большой синяк в своей жизни. Дзидзьо отметил, что получил производственную травму.

После ночной смены съемок "Звезд по обмену" получил самый большой в моей жизни синяк. Сегодня снова ночная,

– прокомментировал видео артист.

Что известно о фильме "Звезды по обмену"?"Звезды по обмену" – это семейная комедия, в которой главные роли сыграют Оля Полякова и Дзидзьо. По сюжету звезды – непримиримые соперники на сцене Поля Молякова и Фома Михайловский – непонятным образом оказались в телах друг друга. Они пытаются вернуть свою жизнь обратно, однако ради достижения этой цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента. Сейчас продолжаются съемки ленты.