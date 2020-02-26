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Дзидзьо получил огромный синяк на съемках фильма: что об этом известно

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Дзидзьо / Instagram / @dzidzio

Популярный украинский исполнитель Дзидзьо работает над съемками новой ленты "Звезды по обмену". Певец рассказал, что во время ночной смены съемок получил травму.

Дзидзьо является не только прекрасным артистом, но и замечательным актером. Его не раз можно было увидеть на экранах кинотеатров. Сейчас знаменитость в очередной раз работает над созданием нового фильма. На своей странице в инстаграме звезда делится фотографиями и видео со съемочной площадки.

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Исполнитель опубликовал ролик, на котором продемонстрировал самый большой синяк в своей жизни. Дзидзьо отметил, что получил производственную травму.

После ночной смены съемок "Звезд по обмену" получил самый большой в моей жизни синяк. Сегодня снова ночная,
– прокомментировал видео артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Что известно о фильме "Звезды по обмену"?"Звезды по обмену" – это семейная комедия, в которой главные роли сыграют Оля Полякова и Дзидзьо. По сюжету звезды – непримиримые соперники на сцене Поля Молякова и Фома Михайловский – непонятным образом оказались в телах друг друга. Они пытаются вернуть свою жизнь обратно, однако ради достижения этой цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента. Сейчас продолжаются съемки ленты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные болезни Дзидзьо
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