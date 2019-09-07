Дзидзьо посвятит свой танец освобожденным из плена украинцам

13 Читати новину українською
Дзидзьо посвятит танец освобожденным из плена украинцам
Дзидзьо посвятит танец освобожденным из плена украинцам / Instagram / @dzidzio

Популярный певец Дзидзьо усиленно готовится к выступлению в 3 эфире шоу "Танцы со звездами 2019". Артист не обошел вниманием события, которые всколыхнули Украину 7 сентября, поэтому решил посвятить постановку освобожденным пленникам.

Как известно, около 14 часов в аэропорту "Борисполь" родственники и политики встречали украинцев, которых незаконно посадили в тюрьму в России. В Киев вернулись 24 задержанных моряка и еще 11 украинских политзаключенных. Такое знаковое событие уже прокомментировали представители отечественного шоу-бизнеса, а артист Дзидзьо решил посвятить героям свой танец.

Читайте также: Пленные украинцы вернулись из тюрем России: хроника в фото и видео

Постановку в исполнении певца можно будет увидеть 8 сентября во время прямого эфира "Танцев со звездами 2019". По словам Дзидзьо, его номер тесно переплетается с историей пленных моряков и политзаключенных. Выступать пара будет символично под песню, посвященную депортированным украинцам.

Наблюдая за новостями, которые происходят в Украине, понимаем, как тесно они переплетаются с нашим танцем. Поэтому номер в проекте "Танцы со звездами" непосредственно наша пара дарит тем 35 украинцам, которые вернулись домой,
– заявил Дзидзьо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

"Танцы со звездами" – это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.

Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году, легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.

blog_ava
Литва – Украина: онлайн трансляция матча отбора Евро-2020
сегодня
20254
Теги: Обмен пленными Украинцы в плену РФ LifeStyle Новости LifeStyle Дзидзьо
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Стильный total black: знаменитости, которые потрясли выходом на Венецианском кинофестивале
сегодня 19:39 Стильный total black: знаменитости, которые потрясли выходом на Венецианском кинофестивале
11
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
6 сентября 11:59 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 182934
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
6 сентября 11:31 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
267
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
6 сентября 10:14 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
2842
Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
6 сентября 09:28 Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
Юлія Девда 3081
Новости
Больше новостей
Залиште відгук