Дзидзьо посвятит свой танец освобожденным из плена украинцам

Популярный певец Дзидзьо усиленно готовится к выступлению в 3 эфире шоу "Танцы со звездами 2019". Артист не обошел вниманием события, которые всколыхнули Украину 7 сентября, поэтому решил посвятить постановку освобожденным пленникам.

Как известно, около 14 часов в аэропорту "Борисполь" родственники и политики встречали украинцев, которых незаконно посадили в тюрьму в России. В Киев вернулись 24 задержанных моряка и еще 11 украинских политзаключенных. Такое знаковое событие уже прокомментировали представители отечественного шоу-бизнеса, а артист Дзидзьо решил посвятить героям свой танец.

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Постановку в исполнении певца можно будет увидеть 8 сентября во время прямого эфира "Танцев со звездами 2019". По словам Дзидзьо, его номер тесно переплетается с историей пленных моряков и политзаключенных. Выступать пара будет символично под песню, посвященную депортированным украинцам.

Наблюдая за новостями, которые происходят в Украине, понимаем, как тесно они переплетаются с нашим танцем. Поэтому номер в проекте "Танцы со звездами" непосредственно наша пара дарит тем 35 украинцам, которые вернулись домой,

– заявил Дзидзьо.

"Танцы со звездами" – это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале "1+1". Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году, легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.