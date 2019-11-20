Дзидзьо празднует день рождения: в честь праздника вышла лимитированная коллекция почтовых марок

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Дзидзьо получил особый подарок на 36-летие / Instagram / @dzidzio

Популярный певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) празднует день рождения. 20 ноября зажигательному артисту исполняется 36 лет. По этому случаю Дзидзьо получил подарок от своей творческой команды – лимитированная коллекция почтовых марок.

По словам авторов особого подарка, реализовать сюрприз для звездного именинника помогли представители "Укрпочты". Именно они выпустили лимитированную коллекцию почтовых марок с изображением Дзидзьо.

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Интересно, что на фото пытались воспроизвести важные моменты из творчества Михаила Хомы за год и его яркие сценические образы. Так, поклонники смогут увидеть на марках кадр из шоу "DZIDZIO "SUPER-PUPER", прошедшего на "Арена Львов" и в столичном "Дворце Спорта", фото из романтической комедии "DZIDZIO: Первый раз", третьего альбома "DZIDZIO SUPER-PUPER" и музыкальных релизов "Моя любовь", "Мученицы", "Я-Миллионер".
Сейчас известно, что марки поступили в продажу, а их количество ограничено.

Поштові марки із зображенням Дзідзьо
Почтовые марки с изображением Дзідзьо / Пресслужба

В то же время сам Дзидзьо продолжает принимать поздравления от своих коллег по шоу-бизнесу, открытки от которых размещает в инстаграм-сторис. А вот в блоге счастливый именинник опубликовал первые фото с дня рождения. Как Дзидзьо отпразднует свое 36-летие, пока неизвестно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Дзидзьо Звездные дни рождения
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