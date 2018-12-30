Дзидзьо с больничной койки поздравил украинцев с Новым годом: видео
Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), который стал жертвой нападения в Киеве 28 декабря возле радиостанции, находится в больнице. Вследствие избиения Михаил может потерять слух.
Однако эти обстоятельства не повлияли на решение Дзидзьо поздравить своих поклонников с Новым годом. Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.
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Певец записал видео прямо с больничной койки и пожелал украинцам здоровья, успеха, достатка, счастья и веселого настроения.
Старому благодарны, но принимаем новый и помним, что в новом году нас ждет фантастическое будущее. Спасибо за поддержку!
– добавил он.
Дзидзьо поздравил фанов с Новым годом: смотрите видео
Напомним, что PR-менеджер группы Лилия Слюсар еще утром 28 декабря подтвердила факт нападения на Дзидзьо. По ее словам, вероятный инициатор нападения, Михаил Мишков, приезжал в их офис с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина утверждал, что выкупил 25% акций у экс-участника группы Олега Турко, поэтому претендует на долю от доходов Михаила Хомы. Сам Мишков утверждает, что является жертвой в этой ситуации, ведь после покупки акций ему никто не предоставил информацию о доходах и уплате налогов. Затем мужчина приехал в офис "Хит ФМ", чтобы разобраться с ситуацией.
В то же время представители Дзидзьо ставят под сомнение правомерность этой продажи, ведь никаких документов они не видели. Поэтому и соглашение, которым апеллирует Мишков, по словам Лилии Слюсар, может быть незаконным.
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