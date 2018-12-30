Дзидзьо с больничной койки поздравил украинцев с Новым годом: видео

166 Читати новину українською
Дзидзьо
Дзидзьо / Instagram / @dzidzio

Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), который стал жертвой нападения в Киеве 28 декабря возле радиостанции, находится в больнице. Вследствие избиения Михаил может потерять слух.

Однако эти обстоятельства не повлияли на решение Дзидзьо поздравить своих поклонников с Новым годом. Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте также: Кто и за что избил: Дзидзьо показал фото организатора нападения на себя

Певец записал видео прямо с больничной койки и пожелал украинцам здоровья, успеха, достатка, счастья и веселого настроения.

Старому благодарны, но принимаем новый и помним, что в новом году нас ждет фантастическое будущее. Спасибо за поддержку!
– добавил он.

Дзидзьо поздравил фанов с Новым годом: смотрите видео

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Напомним, что PR-менеджер группы Лилия Слюсар еще утром 28 декабря подтвердила факт нападения на Дзидзьо. По ее словам, вероятный инициатор нападения, Михаил Мишков, приезжал в их офис с заявлениями, что является совладельцем компании DZIDZIO. Мужчина утверждал, что выкупил 25% акций у экс-участника группы Олега Турко, поэтому претендует на долю от доходов Михаила Хомы. Сам Мишков утверждает, что является жертвой в этой ситуации, ведь после покупки акций ему никто не предоставил информацию о доходах и уплате налогов. Затем мужчина приехал в офис "Хит ФМ", чтобы разобраться с ситуацией.

В то же время представители Дзидзьо ставят под сомнение правомерность этой продажи, ведь никаких документов они не видели. Поэтому и соглашение, которым апеллирует Мишков, по словам Лилии Слюсар, может быть незаконным.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Нападение на Дзидзьо
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
сегодня 17:55 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 39848
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 17:29 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
58371
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 148
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 2018 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 3042
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
28 декабря 2018 21:29 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
526
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
28 декабря 2018 19:20 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11327
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук